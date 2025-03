MotoGP, il rinato Marc Marquez sarà più forte delle anomalie di Austin?

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP comincerà alle ore 21.00 di domenica 30 marzo. La Sprint, invece, avrà luogo allo stesso orario di sabato. Si tratterà del terzo appuntamento di una stagione sin qui dominata dalla famiglia Marquez. O meglio, dominata da Marc Marquez, con il fratello Alex a fargli da scudiero.

Il più anziano e blasonato dei due spagnoli viaggia ancora a punteggio pieno, dato eclatante nella MotoGP odierna, mentre il più giovane familiare si è sempre collocato alle sue spalle, inanellando ben quattro piazze d’onore tra gare piene e dimezzate. Una dinamica che non lascia grande spazio all’immaginazione o a speculazioni sulle gerarchie.

Francesco Bagnaia si ritrova retrocesso a terza forza in campo e, come già più volte è capitato in carriera, ha cominciato l’anno in maniera balbettante. A questo giro, però, ha un compagno di box spietato che non gli sta lasciando agio. Anzi, è il primo rivale per il titolo e sta cercando di scappar via.

Austin è contesto favorevole a Marquez, che ci ha già vinto tante volte. Attenzione però, perché in tempi recenti si sono visti esiti anomali. Il Circuit of the Americas è un ambiente molto particolare sia per aderenza (precaria) che per superficie (particolarmente gibbosa). Non a caso, sia nel 2023 che nel 2024 ha partito risultati rivelatisi sorprendenti.

Due anni orsono vinse Alex Rins, cavalcando una Honda già in marcato declino. Dodici mesi orsono, Ducati dovette incassare l’unica sconfitta di una stagione trionfale. Pertanto, guai a dare per scontata un’affermazione di (un) Marquez. Potrebbe anche darsi che il Gran Premio delle Americhe partorisca un esito ben differente rispetto alle attese.

Sarebbe auspicabile, sia per i supporter di Bagnaia, sia per il bene della MotoGP. Perché, viceversa, ricadremmo nella monotonia e nel perdurare di un monologo. In idioma catalano, beninteso.