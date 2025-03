Italia-Giappone oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Nella notte tra sabato e domenica 16 marzo l’Italia all’1:00 sfiderà il Giappone in occasione del secondo match valido per il Round Robin dei Mondiali 2025 di curling femminile, in scena a Uijeongbu (Corea del Sud). La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio dopo aver affrontato sabato la Danimarca, con l’obiettivo di cominciare la rassegna iridata nel piede giusto.

Per Stefania Constantini e compagne l’evento rappresenta un’occasione di riscatto, specie dopo il deludente risultato ottenuto ai Campionati Europei, dove è arrivato solo un quarto posto al netto di aspettative certamente più alte. Partire bene, in uno sport particolare come il curling, è fondamentale. Le azzurre devono quindi farsi trovare pronte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uijeongbu sono otto ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA OGGI

Domenica 16 marzo

Ore 1:00 Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.