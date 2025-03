LIVE Italia-Lituania, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: c’è un unico risultato per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro di qualificazione per il torneo iridato femminile di Canada 2024 tra Italia e Lituania. L’Italia non ha iniziato con il piede giusto, con due sconfitte e un solo successo, la sua avventura alla rassegna iridata 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento a Ujgeongbu dal 15 al 23 marzo.

La Nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per essere protagonista sul ghiaccio coreano, dopo il quarto posto ottenuto cinque mesi fa agli Europei. Le azzurre stanno affrontando le altre dodici squadre in un round robin particolarmente intenso, l’inizio non è stato incoraggiante ma ci sono ancora le possibilità per accedere alla fase ad eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini piazzate e tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli altri due pass a disposizione.

La leader della squadra è Stefania Constantini, Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. La veneta, già skip da diverse stagioni, ha contribuito ad alzare il livello di una squadra particolarmente affiatata e ormai capace di esprimersi ad alti livelli: dopo il decimo posto di due anni fa e il quinto posto raggiunto lo scorso anno, le nostre portacolori proveranno a compiere un ulteriore passo in avanti. Stefania Constantini è affiancata da Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e dalla riserva Marta Lo Deserto.

Le favorite della vigilia sono la Svezia di Anna Hasselborg, la Svizzera di Silvana Tirinzoni, la Scozia di Rebecca Morrison, il Canada di Homan. Andranno seriamente temute anche il Giappone di Satsuki Fujisawa, la Corea del Sud di Seungyoun Ha e la Danimarca di Madeleine Dupont. Punto interrogativo sugli USA, mentre Turchia, Lituania, Cina e Norvegia sembrano partire un passo indietro. Nelle prime due giornate di gara l’Italia ha perso 6-7 contro la Danimarca, perso 5-10 con il Giappone e vinto 8-7 con gli Usa, mentre la Lituania ha perso 2-13 col Canada, 2-11 con la Danimarca e 1-8 con gli Usa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quinto incontro di qualificazione per il torneo iridato femminile di Canada 2024 tra Italia e Lituania: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.