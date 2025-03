Curling femminile, secca sconfitta per l’Italia col Giappone: playoff già lontanissimi ai Mondiali

Prosegue il momento difficile della Nazionale italiana femminile di curling, attualmente impegnata ai Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Corea del Sud, precisamente sul ghiaccio di Uijeongbu. Le nostre ragazze infatti nella notte hanno incasellato la seconda sconfitta consecutiva cedendo il passo al Giappone con il risultato di 5-10. Un passivo molto pesante che si aggiunge al K.O rimediato al debutto contro la Danimarca. Adesso i playoff sono lontanissimi.

La disputa comincia subito in salita per il team guidato da Stefania Constantini, costretto ad inseguire fin dal primo end quando, con il martello in mano, le asiatiche marcano subito ben cinque punti, tenendo botta nella ripresa successiva, in cui portano le azzurre ad accorciare le distanze di una sola unità. Un copione che si ripete anche nella mano successiva, con le nipponiche che avanzano di un sigillo.

Sul parziale di 6-1 inizia un mini scambio di favori. L’Italia segna infatti due punti al quarto, ma il Giappone ripristina la distanza iniziale al quinto. La squadra tricolore ci riprova al sesto con altri due punti, trovando però ancora una volta la risposta delle avversarie che, dopo aver segnato un solo timbro, rubano una mano da un punto mettendo ancora una volta nei guai il team tricolore, costretto alla resa dopo un nono end terminato con un nulla di fatto.

Le azzurre adesso dovranno cercare di cambiare le sorti di questa rassegna iridata nel terzo match, pianificato contro gli Stati Uniti alle 11:00 di oggi.