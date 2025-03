Curling femminile, l’Italia rialza la testa e conquista la prima vittoria ai Mondiali: battuti gli USA

L’Italia ha conquistato la prima vittoria ai Mondiali 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Dopo le brutte sconfitte rimediate contro Danimarca (facendosi rubare tre mani consecutive, tra cui quella all’extra-end) e Giappone (in maniera nitida), le azzurre hanno rialzato la testa regolando gli USA per 8-7 al termine di un incontro particolarmente equilibrato e che ha subito una svolta quando la nostra Nazionale ha strappato la mano nel nono end.

Si tratta di un successo importante per il quartetto tricolore, che resta in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin aperto a tredici squadre accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio nella notte (ore 01.00 italiane) per affrontare l’ambiziosa Scozia.

LA CRONACA DI ITALIA-USA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei incominciano l’incontro in maniera brillante, piazzando ottimamente le stone prima della giocata finale della Campionessa Olimpica di doppio misto, che porta a casa tre punti pesantissimi. Il quartetto guidato da Tabitha Peterson non si scoraggia in un momento di difficoltà e risponde prontamente presente: firma due punti di lusso sfruttando il vantaggio dell’ultimo tiro e poi strappa la mano nel terzo end, marcando il punto che vale il pareggio (3-3).

Botta e risposta con un punto a testa tra quarto e quinto parziale: il tabellone recita 4-4 all’intervallo. L’Italia rimette la testa avanti al ritorno sul ghiaccio (5-4), poi le statunitensi cercano l’allungo riuscendo a portare due stone a punto nel settimo end (6-5). La partita subisce uno scossone proprio in questo frangente: le azzurre marcano due punti nell’ottavo parziale e poi strappano la mano di forza nel nono, issandosi così sull’8-6. Nel decimo end si gioca stone su stone, le americane marcano un punto in chiusura ma non basta e così l’Italia conquista la prima vittoria ai Mondiali 2025.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Turchia 8-4

Italia vs USA 8-7

Svezia vs Danimarca 7-5

Corea del Sud vs Scozia 5-4 (extra-end)

CLASSIFICA MONDIALI CURLING OGGI

1. Svizzera 3 vittorie (3 partite giocate)

1. Corea del Sud 3 vittorie (3 partite giocate)

3. Svezia 3 vittorie (4 partite giocate)

4. Canada 2 vittorie (3 partite giocate)

4. Cina 2 vittorie (3 partite giocate)

4. Danimarca 2 vittorie (3 partite giocate)

7. Italia 1 vittoria (3 partite giocate)

7. Giappone 1 vittoria (3 partite giocate)

7. Norvegia 1 vittoria (3 partite giocate)

7. Scozia 1 vittoria (3 partite giocate)

7. USA 1 vittoria (3 partite giocate)

12. Lituania 0 vittorie (3 partite giocate)

12. Turchia 0 vittorie (3 partite giocate)