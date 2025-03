LIVE Inter-Feyenoord, Champions League calcio in DIRETTA: si parte dal solido 2-0 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Feyenoord, Champions League calcio in DIRETTA, i nerazzurri partono in vantaggio di due reti.

L’Inter si trova di fronte il Feyenoord nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l’unico scopo di far fruttare al meglio il 2-0 ottenuto all’andata e, di conseguenza, qualificarsi ai quarti di finale del torneo.

La squadra di Simone Inzaghi potrà anche essere sconfitta con una rete di scarto per passare. Perdendo con due gol di scarto, invece, la partita di ritorno proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Per andare ai quarti il Feyenoord deve vincere al Meazza con un successo da tre reti di scarto in su.

Simone Inzaghi potrebbe addirittura pensare ad un turnover ragionato in vista poi della successiva sfida Scudetto con l’Atalanta. Potrebbero quindi andare inizialmente in panchina Barella (comunque diffidato), de Vrij e Lautaro Martinez (infortunato, al momento affaticato), con Taremi che quindi andrebbe a comporre il tandem d’attacco con Marcus Thuram. Tra i pali torna Sommer al posto di Martinez.

Feyenoord che prova l’impresa impossibile, sempre pieno oramai di assenze: Osman, presente all’andata, è squalificato e il fenomeno Paixao non convocato per un brutto infortunio muscolare. A sinistra toccherà quindi a Ivanusec, con t’ Zand in mezzo al campo. In difesa recupera Read, davanti ballottaggio Carranza-Ueda con il secondo in leggero vantaggio.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Smal, Moder, ’t Zand; Hadj Moussa, Ueda, Ivanusec. All. Van Persie

