Calcio, vittorie in rimonta per Inter e Milan nel sabato di Serie A. Il Venezia acciuffa il Como al fotofinish

L’Inter fatica, ma alla fine la spunta contro il Monza, mettendo al sicuro il suo precario primato in classifica nella Serie A 2024-2025 di calcio, Campionato giunto alla sua ventottesima giornata. I nerazzurri si sono infatti imposti per 3-2 tra le mura amiche, venendo fuori da una partita molto difficile e dai risvolti poco pronosticabili.

Sono infatti gli uomini di Alessandro Nesta a mettere per primi il musetto davanti al 32’, grazie ad una pregevole azione capitalizzata da Birindelli, servito da un super passaggio di tacco di Mota con cui ha beffato la difesa interista battendo Martinez a tu per tu. Il sogno di brianzoli si fa ancora più clamoroso al 44’, minuto in cui l’ex Keita punta l’area da sinistra, calciando poi un destro meraviglioso che si impatta esattamente sotto l’incrocio opposto. Ma in pieno recupero, poco prima del duplice fischio, i Campioni d’Italia suonano la carica, accorciando le distanze con un’incornata di Arnautovic, maturata dopo una sponda di Dumfries.

Per il pareggio gli uomini di Simone Inzaghi dovranno invece aspettare il 67’, momento in cui al termine di una lunga azione, Bisseck appoggia il pallone per Calhanoglu, chirurgico con un destro in controbalzo che si insacca in rete mandando in estasi San Siro. Il successo viene suggellato invece al 78’ con un apparente colpo di testa di Lautaro Martinez che trova invece la sola deviazione di Kyriakopoulos. L’Inter sale così a quota 61, punti, in attesa degli interessanti incroci delle dirette rivali (Napoli-Fiorentina e Atalanta-Juventus).

Evita la figuraccia poi il Milan, riuscito in qualche modo ad espugnare il Via del Mare di Lecce con il risultato di 2-3, dopo essersi ritrovato sotto di 2-0 al 59’. L’avvio dei salentini è raggiante, complice un Nikola Krstovic in totale stato di grazia, autore della rete del vantaggio al 7’, scaturita da un pasticcio difensivo e concretizzata con un siluro da 30 metri che non lascia scampo a Sportiello, oltre che del raddoppio, timbrato nuovamente su una situazione di contropiede. Una giornata da incorniciare per il numero 9, che ha colpito anche un palo nella prima frazione.

Il Milan, malgrado due reti annullate dal VAR, cerca di rimettersi in carreggiata nel secondo tempo, approfittando di un corto circuito dei padroni di casa. La svolta arriva al 69’, quando uno scambio tra Joao Felix ed Abraham impatta su Gallo, il quale manda la sfera nella propria rete. Il Milan ci crede e, due minuti dopo, ripristina gli equilibri con un tiro dal dischetto di Pulisic provocato da un intervento durissimo di Baschirotto. Il diavolo attiva quindi il killer instinct, completando la remuntada ancora con lo statunitense, abile a battere sul secondo un palo un cross di Rafael Leao.

Solo pareggi negli altri due incontri andati in scena nella giornata odierna. Il Venezia infatti all’ultimo respiro ha acciuffato per 1-1 il Como in terra lombarda, mentre Parma e Torino si sono divisi la posta per 2-2. Tutti risultati non particolarmente influenti in ottica classifica.