Thuram e Martinez lanciano l’Inter: 2-0 contro il Feyenoord, i quarti di Champions League sono più vicini

L’Inter ha sconfitto il Feyenoord per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League, imponendosi di forza a Rotterdam contro gli olandesi che ai playoff avevano eliminato il Milan. I Campioni d’Italia hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, che andrà conquistata martedì prossimo di fronte al proprio pubblico di San Siro.

Simone Inzaghi ha puntato sul 3-5-2 con Martinez tra i pali, linea difensiva formata da Pavard, de Vrij, Acerbi chiavi del centrocampo affidati Barella Asllani, Zielinski con Bastoni e Dumfries sugli esterni; Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Van Persie ha risposto con il 4-3-3: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Moussa, Carranza, Osman.

Il Feyenoord spinge nella parte iniziale dell’incontro e si fa vedere con Moussa e Osman, ma l’Inter si chiude bene e inizia progressivamente a prendere campo. Thuram e Acerbi si rendono pericolosi tra il 29′ e il 35′ con un paio di fiammate, poi al 38′ i Campioni d’Italia sbloccano il risultato: stupendo cross dalla destra di Barella, Thuram ci arriva in acrobazia e insacca.

L’Inter spinge con insistenza in avvio della ripresa e al 50′ raddoppia: Zielinski tira ma viene murato, sulla ribattuta riprende il pallone, lo passa in mezzo a Lautaro Martinez con una sassata insacca all’incrocio. Il Feyenoord non demorde e al 56′ ha una fiammata, ma Moder colpisce la traversa da distanza ravvicinata.

Al 63′ i neroazzurri hanno l’occasione d’oro per tramortire gli avversari: il VAR concede un calcio di rigore per un contatto ai danni di Thuram (sostituito pochi istanti dopo da Taremi), ma il tiro angolato di Zielinski viene parato da Wellenreuthern. Il pubblico rumoreggia per un possibile contatto in area tra Ueda e De Vrij, ma per l’arbitro è tutto regolare. Il Feyenoord si placa, Inzaghi ricorre a Calhanoglu e Arnautovic per sostituire Lautaro e Asllani, l’Inter controlla la situazione negli ultimi dieci minuti e porta a casa la vittoria.