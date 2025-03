Calendario Champions League calcio 2025: orari partite 11-12 marzo, tv, streaming, programma Sky, TV8 e Prime

Dopo il turno d’andata della scorsa settimana, la Champions League 2024-2025 è pronta a tornare in scena con il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione calcistica continentale per club.

Si riparte dai risultati maturati qualche giorno fa che hanno fatto capire o lasciato aperto tanti possibili scenari verso il potenziale approdo di 8 squadre ai quarti del glorioso percorso europeo. A rappresentare l’Italia è l’Inter, che nel primo atto dell’eliminatoria contro il Feyenoord si è imposta 0-2 in Olanda.

Nerazzurri che a San Siro cercheranno di sigillare la qualificazione. Di seguito il calendario, gli orari e tutte le possibilità di seguire le partite fra tv e streaming con Sky Sport, TV8, NOW, Sky Go e Amazon Prime Video.

Gli slot di gioco saranno quelli delle 18.45 e delle 21.00, con la possibilità di seguire per i match delle 21.00 anche l’opzione Diretta Gol.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 11 marzo

18.45 Barcellona-Benfica – Sky Sport Uno, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Feyenoord – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Liverpool-PSG – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayer Leverkusen-Bayern – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 12 marzo

18.45 Lille-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atletico Madrid-Real Madrid – In streaming su Amazon Prime Video

21.00 Arsenal-PSV (Champions League) – TV8, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, Sky Go e tv8.it

21.00 Aston Villa-Bruges (Champions League) – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go