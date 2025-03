Dove vedere Feyenoord-Inter in tv, Champions League 2025: programma, canale, streaming

L’inizio degli ottavi di finale segna per l’Inter di Simone Inzaghi la partenza ufficiale della caccia alla finalissima della Champi0ns League 2024-2025.

I nerazzurri, dopo aver svolto una prima parte eccellente della competizione continentale, che è coincisa col piazzamento fra le prime 8 formazioni della fase iniziale, ora si devono misurare i “dentro o fuori” del tabellone ad eliminazione diretta andando a sfidare il Feyenoord.

Gli olandesi arrivano invece dai playoff: sono riusciti ad eliminare il Milan al termine di due partite tirate, hanno cambiato allenatore (ora sono allenati da Robin van Persie), e puntano dritti al volersi prendere un altro scalpo illustre.

Il fischio d’inizio è in programma al de Kuip di Rotterdam alle 18.45 di mercoledì 5 marzo. La diretta TV non sarà disponibile, il match sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva da Amazon Prime Video. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Feyenoord e Inter.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

Feyenoord-Inter: ottavi di finale

Mercoledì 5 marzo

Ore 18.45 Feyenoord-Inter – Diretta streaming su Amazon Prime Video

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport.