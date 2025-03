Calendario Champions League calcio: orari partite 4-5 marzo, quali vedere in tv su Sky, Prime e TV8

Dopo la fase a gironi e gli scontri playoff, la Champions League 2024-2025 è pronta a tornare in scena con l’inizio vero e proprio della fase ad eliminazione diretta: quella degli ottavi di finale.

Si parte con i match d’andata della massima competizione continentale calcistica: in programma fra martedì 4 e mercoledì 5 marzo. L’Italia può contare sull’ultimo club rimasto in corsa per la rassegna, ovvero l’Inter.

I nerazzurri affronteranno gli olandesi del Feyenoord, già giustizieri del Milan ai playoff, nel primo atto dell’eliminatoria, in programma a Rotterdam. Di seguito il calendario, gli orari e tutte le possibilità di seguire le partite fra tv e streaming con Sky Sport, TV8, NOW, Sky Go e Amazon Prime Video.

Gli slot di gioco saranno quelli delle 18.45 e delle 21.00, con la possibilità di seguire per i match delle 21.00 anche l’opzione Diretta Gol.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 4 marzo

18.45 Bruges-Aston Villa – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Real Madrid-Atletico Madrid – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSV-Arsenal – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Lille – Sky Sport 254 e e in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 5 marzo

18.45 Feyenoord-Inter – In streaming su Amazon Prime Video

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Liverpool – TV8, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, Sky Go e tv8.it

21.00 Bayern-Bayer Leverkusen – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Benfica-Barcellona (Champions League) – Sky Sport 254 e e in streaming su NOW e Sky Go