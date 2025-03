Volley femminile, Novara soffre ma vola in semifinale dei playoff! 3-2 ad una Chieri combattiva per tre set e che fa ricorso

Un derby giocato a singhiozzo dalle due squadre premia la Igor Gorgonzola Novara che vince 3-2 contro la Reale Mutua Fenera Chieri e andrà a giocarsi le semifinali dei playoff contro Conegliano. Il tutto ricorso di Chieri permettendo: la squadra ospite, infatti, ha preannunciato ricorso alla fine del quarto set per un errore di rotazione di Novara che non sarebbe stato rilevato dagli arbitri. Difficile che venga accettato ma la squadra di Bregoli ci ha provato e vedremo cosa deciderà il giudice. Per ora è Novara a fare festa, al termine di un match in altalena nella quale la formazione di Bernardi ha dimostrato di avere qualcosa in più anche a livello fisico, visyto che dal quarto set in poi c’è stata una sola squadra in campo.

Pronti, via e Novara rovescia tutta la rabbia accumulata domenica scorsa sul campo portandosi avanti 6-3 ma è solo un fuoco di paglia perchè la squadra ospite si riporta subito in parità e, nella parte centrale del set, prende il largo con Gicquel e il muro di Gray sul 17-14 e 19-15. Novara ha un sussulto e si riporta sotto sul 19-18 ma basta un time out di Bregoli a riaccendere le ospiti che volano sul 23-19 con Skinner. Chieri non si ferma e vince 25-20 il primo set.

In avvio di secondo set cambia tutto. Novara si libera dalle paure del primo parziale e vola sul 5-0. Chieri fatica a ritrovarsi, commette errori banali sia in ricezione che in attacco e rivitalizza la squadra di casa che va in fuga e non si fa più avvicinare. Il set è senza storia e la Igor Gorgonzola arriva al traguardo senza problemi vincendo 25-12.

Si riparte nel terzo set e di nuovo cambia tutto. E’ Chieri a guadagnare un buon vantaggio in avvio di terzo parziale e a mantenere la distanza rispetto a Novara che sembra la parente povera di quella straripante del parziale precedente. Chieri ritrova in fretta ricezione e attacco e manda in tilt nuovamente una Novara troppo fragile e con una Tolok in difficoltà costante. Le padrone di casa ci provano a rimontare sul 18-20 ma poi lasciano via libera alla Reale Mutua Fenera che si impone con il punteggio di 25-20.

L’altalena continua nel quarto parziale. Novara, come nel secondo, set piazza subito il break decisivo e si porta sul 7-1. Chieri alza bandiera bianca subito e, film già visto, lascia via libera alla squadra di casa che non ha problemi a mantenere il vantaggio e a chiudere 25-17 a proprio favore.

Il tie break inizia subito benissimo per Novara che vola sul 4-1. Chieri sembra aver finito la benzina e il massimo che riesce a fare è restare in scia alle padrone di casa fino al cambio di campo (8-5). Si riparte e Novara piazza un altro break di 3-0 che taglia le gambe a Chieri che alza bandiera bianca e nel finale subisce l’esuberanza al servizio di Novara che vince 15-6 con la diagonale di Mims da seconda linea.