Jasmine Paolini fatica, ma batte Iva Jovic e avanza a Indian Wells

Servono due ore e 10 minuti a Jasmine Paolini per riuscire a disinnescare Iva Jovic. L’americana deve cedere alla numero 1 italiana per 7-6(3) 1-6 6-3 al termine di un match molto più combattuto delle previsioni: per la toscana ora una tra la canadese Leylah Fernandez e la rumena Jaqueline Cristian. Si completa la giornata positiva azzurra, coronata anche dalla vittoria di Lucia Bronzetti.

Prime fasi non semplicissime per Paolini, che deve faticare in più di un’occasione per tenere la battuta anche se non ci sono palle break nei primi due turni di battuta. Ci sono nel terzo, invece, e sono tre, tutte assieme: passaggio a vuoto della toscana, questo, che equivale al 2-3 Jovic. L’azzurra riesce a riprendersi subito, tornando in parità grazie a un gran game in risposta, tutto giocato in spinta. Si ricomincia con relativamente pochi brividi, così si arriva senza troppo sforzo al tie-break. Ed è questo il momento in cui Jasmine alza il livello del suo gioco, obbligando l’americana a sbagliare molto: di fatto l’azzurra si vede consegnare in mano il 7-3.

Nel secondo parziale, però, cambia tutto quello che può cambiare: nonostante il break iniziale, Paolini si fa subito recuperare e poi, misteriosamente, si spegne la luce. O meglio, cala la numero 1 azzurra, sale tantissimo l’americana, che fa tantissimo da una parte con le risposte sempre più aggressive, specie di rovescio, dall’altra con i colpi di inizio gioco, sfoderando anche un dritto importante. Il risultato è che arriva il 6-1 che senza troppe discussioni significa terzo set.

Ed è qui che le cose si fanno perlomeno particolari. Alla quinta palla break, e dopo un paio di miracoli di Jovic, Paolini riesce a piazzare il 2-0, solo per poi accusare un altro passaggio a vuoto e cedere la battuta. Il momento non è brillantissimo per nessuna delle due, alla fine i break di fila diventano quattro e in generale i game si allungano. Per l’azzurra, però, il tempo di spingere non è finito: altri errori di Jovic, 5-3 e stavolta c’è poco da discutere in termini di successo finale.

Per Paolini 66% di punti vinti con la prima contro il 56,9% di Jovic. Nel complesso una versione da rodaggio della testa di serie numero 6, nella confidenza che possa riuscire a ricavare fiducia col passare dei giorni.