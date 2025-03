Matteo Arnaldi piazza il colpo e batte Andrey Rublev! Azzurro al terzo turno di Indian Wells

Matteo Arnaldi in grande spolvero quest’oggi a Indian Wells. Il ligure (n.35 del ranking) si è imposto nel secondo turno del Masters1000 californiano col punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro è stato sempre costretto a inseguire nei due parziali. Con grande determinazione, però, il giocatore nostrano ha trovato le soluzioni, facendo leva in particolare sulla scarsa efficacia della seconda di servizio del russo. Arnaldi approda al terzo round dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Rinky Hijikata e l’americano Brandon Nakashima (n.32 del seeding).

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, messo sotto pressione dalle risposte potenti di Rublev. C’è il break in apertura per il moscovita, ma il tennista italiano ha il merito di rispondere immediatamente e, con alcuni vincenti pregevoli, ottiene il contro-break. Sale di livello Arnaldi, mettendo in mostra la sua grande solidità e forzando agli errori il suo avversario. È un po’ così che si giustifica il nuovo break dell’azzurro nell’ottavo game. Va a servire per la frazione il giocatore allenato da Alessandro Petrone, ma la prima non c’è e Rublev conquista il contro-break. Sfortunatamente per lui, il rendimento alla battuta è altrettanto deficitario e, anche per via di alcuni errori banali, il n.35 del mondo fa suo un altro break e si aggiudica il parziale 6-4.

Nel secondo set il russo riprende con un altro spirito, trovando vincenti da ogni posizione. Matteo va in confusione e si materializzano due break consecutivi (3-0). Incredibilmente, Arnaldi trova la forza per risorgere delle proprie ceneri. Grazie anche ad alcune giocate difensive straordinarie, l’azzurro strappa il servizio al rivale nel quarto e nel sesto game, ristabilendo la parità. Matteo è chiamato ad affrontare un nuovo momento di difficoltà nel nono gioco, andando sotto 0-40 e riuscendo a cancellare tre palle break consecutive. Il russo si innervosisce sempre di più e la sua percentuale d’errore cresce. Nel dodicesimo game, il classe 2001 del Bel Paese rompe gli indugi e con colpi potenti e precisi piega ai vantaggi Rublev sullo score di 7-5.

Leggendo le statistiche, come detto, il 55% dei punti vinti da Arnaldi con la seconda di servizio è stato il fattore discriminante, visto il 36% di quindici ottenuti dal moscovita.