Biathlon, Dorothea Wierer chiude in top-10 la Sprint di Nove Mesto. Vince Tandrevold

Calato il sipario sulla 7.5 km Sprint femminile di Nove Mesto (Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025. Sulle nevi ceche la prova dei due poligoni è stato l’occasione per la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold per scacciare i fantasmi delle ultime gare e dimostrare le sue qualità nel difficile connubio tra precisione al poligono e frazioni di fondo.

La scandinava si è imposto con il crono di 19:13.5, trovando la perfezione nelle serie di tiro ed avendo un ottimo rendimento sugli sci stretti. Alle sue spalle il solito clan francese: la campionessa del mondo in carica, Justine Braisaz Bouchet (0+1) seconda a 15.1, Julia Simon (0+0) terza a 20.9 e Lou Jeanmonnot (0+1) quarta a 27.1. Come si può intuire, la prestazione “immacolata” di Tandrevold al poligono ha fatto la differenza.

In casa Italia, Dorothea Wierer ha colto un’ottima top-10 (nona a 44.4), considerando l’errore nella serie in piedi. Peccato per l’altoatesina apparsa decisamente più in condizione di quanto messo in mostra nel corso dei Mondiali a Lenzerheide (Svizzera), dove a causa di un malanno non era riuscita a esprimersi al meglio. Questo piazzamento, in vista dell’inseguimento di domani, è buona notizia.

Tutto sommato, consistente la prova di squadra anche delle altre azzurre. Hanno concluso a punti anche Samuela Comola (0+0) 16ma a 54.8, Hannah Auchentaller (1+0) 27ma a 1:24.0 e Michela Carrara (1+1) 33ma a 1:31.7. Fuori dalla top-40, ma qualificata per la pursuit Martina Trabucchi (0+1) 51ma a 2:02.1, out invece per questa prova Linda Zingerle (0+2) 81ma a 2:59.7. Sulla base di risultati e del 15° posto di Franziska Preuss (leader della classifica generale), Jeanmonnot (842) si avvicina alla tedesca (905) nella graduatoria complessiva, mentre in quella della Sprint Preuss mantiene la vetta per appena 7 punti rispetto a Braisaz-Bouchet (324 vs 317).