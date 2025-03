LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer ha l’occasione per sbloccarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile in programma a Nove Mesto (Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Le donne tornano in gara dopo la pausa post Mondiali. Grande attesa per il duello Lou Jeanmonnot-Franziska Preuss in ottica sfera di cristallo, con l’Italia che proverà a ritagliarsi un suo spazio in questa gara dopo i riscontri positivi visti nella kermesse iridata di Lenzerheide.

Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot saranno le due atlete più attese quest’oggi. La tedesca comanda la classifica generale con un totale di 879 punti: 98 le lunghezze di margine sulla transalpina, che per forza di cose deve centrare un gran risultato per rimarginare il più possibile il distacco dalla leader. Chi potrebbe far saltare il banco è Julia Simon, reduce da un Mondiale stellare, ma attenzione anche alla connazionale Justine Braisaz-Bouchet. Non sarà presente Elvira Oeberg.

L’Italia cercherà di chiudere una stagione travagliata con qualche acuto. Sei le azzurre convocate per la tappa ceca: Dorothea Wierer si è ripresa dopo i malanni occorsi in quel di Lenzerheide e proverà a farsi valere per centrare quel podio sempre sfuggito quest’anno. Chi sembra davvero in forma è Michela Carrara, reduce da un Mondiale in cui la valdostana ha cambiato dimensione. Al via anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Linda Zingerle, al ritorno in Coppa del Mondo dopo tre anni.

Il via della prova è previsto per le 18.25.