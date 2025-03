Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2025: programma, orari, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per finire. Messi alle spalle i Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), la Coppa del Mondo di biathlon torna in scena e lo farà nei prossimi giorni sulle nevi di Nove Mesto (Cechia). Un programma di gare impegnativo, importante per andare a definire meglio le classifiche del massimo circuito internazionale.

Tutto inizierà con la 10 km Sprint maschile giovedì 6 marzo, seguita dal medesimo format al femminile nel giorno successivo. Sabato 8 marzo sarà il giorno dei due inseguimenti: gli uomini partiranno alle 14.55, mentre le donne alle 17.40. A chiusura del cerchio, domenica 9 marzo, le staffette uomini e donne completeranno lo schedule ceco.

In casa Italia si spera di avere dei riscontri un po’ diversi da quelli nella rassegna iridata. Il Bel Paese ha potuto fregiarsi solo dell’argento di Tommaso Giacomel nella 20 km Individuale. Il trentino, in generale, è stato il più continuo di tutti ad altissimi livelli, ricordando i due quinti posti nella Sprint e nella Pursuit e un sesto nella Mass Start.

La Coppa del Mondo di biathlon riprenderà il proprio percorso a Nove Mesto (Cechia) e la copertura televisiva sarà garantita dai canali di Eurosport; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare in programma sulle nevi ceche.

COPPA DEL MONDO NOVE MESTO BIATHLON 2025

Giovedì 6 marzo

Ore 18.20 10 km Sprint maschile a Nove Mesto (Cechia)

Venerdì 7 marzo

Ore 18.20 7.5km Sprint femminile a Nove Mesto (Cechia)

Sabato 8 marzo

Ore 14.55 12.5 km inseguimento maschile a Nove Mesto (Cechia)

Ore 17.40 10 km inseguimento femminile a Nove Mesto (Cechia)

Domenica 9 marzo

Ore 13.50 staffetta maschile 4×7.5 km a Nove Mesto (Cechia)

Ore 16.45 staffetta femminile 4×6 km a Nove Mesto (Cechia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport