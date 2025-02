Biathlon, Tommaso Giacomel argento nell’individuale: “Mondiale fantastico, avevo l’occasione per vincere”

Tommaso Giacomel ha conquistato la medaglia d’argento nell’individuale dei Mondiali 2025 di biathlon, in corso di svolgimento a Lenzerheide (Svizzera): dopo tre serie al poligono perfette, l’azzurro ha commesso un errore nell’ultima tornata al tiro e ha così chiuso alle spalle del francese Eric Perrot. Si tratta del primo podio per l’Italia in questa rassegna iridata e dopo 32 anni dal trionfo di Andreas Zingerle arriva una nuova gioia tricolore in questa specialità. Il Bel Paese torna a gioire ai Mondiali di biathlon a sei anni di distanza dall’apoteosi di Dominik Windisch nella mass start di Oestersund.

Tommaso Giacomel ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Una sensazione magnifica. Fin qui era stato un bel mondiale, anche se non era ancora arrivata la medaglia, ora con questo argento è fantastico. Sapevo di essere davanti a Perrot all’ultimo poligono e di avere anche l’occasione di vincere, avevo ben chiara la situazione nella mia testa, ma un errore può capitare. Ho comunque sparato con il 95% e preso una medaglia ai Mondiali: sono felicissimo“.

Il 24enne ha poi proseguito: “La neve ha tenuto bene, a parte in un paio di punti del tracciato. Oggi stavo abbastanza bene, avevo un buon feeling con la gara sin dal via, nell’ultimo giro sapendo che la classifica era definita, ho risparmiato un po’ di energie, visto che ci sono ancora tre gare. Dopo l’inseguimento sono riuscito a riposare e recuperare molto, anche energie. Sono soddisfatto di come ho gestito questa situazione, dopo la stanchezza di domenica. Sapevo di arrivare a questo Mondiale con la possibilità di fare bene in ogni gara. Nello sport nessuno ti regala niente, ci siamo allenati tanto e bene e spero che anche i miei compagni presto arriveranno al mio stesso livello e che raccolgano quanto meritano“.

Il trentino tornerà in gara domani per prendere parte alla staffetta single mixed: “Nella staffetta singola mista ho già vinto due medaglie ai Mondiali anche se non è un format che mi esalta: vediamo cosa succede domani. Intanto sono davvero grato di avere qui tanti tifosi, tanti amici ed i miei familiari: sono tutti molto appassionati e credono molto in me. È speciale avere persone così al mio fianco“.