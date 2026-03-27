Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni, Zorzi e Galli promossi in Coppa del Mondo

Simone Deromedis ha firmato il miglior tempo nelle qualificazioni di Gaellivare, località che ospiterà nel weekend le ultime due gare della Coppa del Mondo di skicross. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 ha fermato il cronometro su 56.91 e ha fornito un chiaro segnale di efficienza sulla pista svedese, dopo il fine settimana un po’ sottotono in quel di Craiglieth.

Il fuoriclasse altoatesino ha preceduto di nove centesimi il francese Melvin Tchiknavorian e di 44 centesimi lo svizzero Alex Fiva, mentre il canadese Reece Howden, ormai prossimo ad alzare la Sfera di Cristallo, occupa la quarta piazza a 45 centesimi dall’azzurro.

Prova brillante anche da parte di Federico Tomasoni (l’argento olimpico, reduce dal suo primo trionfo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, è nono a 99 centesimi dal compagno di squadra) e di Edoardo Zorzi (decimo a 1.01), che si sono qualificati al tabellone a eliminazione diretta al pari di Dominik Zuech (13mo a 1.14), mentre Yanick Gunsch (33mo a 2.04) è il primo degli eliminati. Sabato 28 marzo (dalle ore 11.20) si disputerà gara-1, mentre domenica 29 marzo (dalle ore 11.20) andrà in scena l’ultimo atto della stagione.

Jole Galli si è qualificata al tabellone a eliminazione diretta con il 15mo accredito, staccata di 1.91 secondi dalla svedese Sandra Naeslund. La Campionessa del Mondo, ormai a un passo dall’alzare al cielo la Coppa del Mondo, si è imposta in 59.33 e ha preceduto di nove centesimi la tedesca Daniela Maier (Campionessa Olimpica), terza la canadese Hannah Schmidt a 0.77, a seguire la svedese Linnea Mobaerg (quarta a 1.20), la svizzera Saskja Lack (quinta a 1.26), la canadese Marielle Thompson (sesta a 1.27), l’elvetica Fanny Smith (settima a 1.31).