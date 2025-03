WTA Indian Wells 2025, c’è Samsonova per Paolini. Sabalenka elimina Bronzetti, agli ottavi Gauff e Keys

L’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini nel torneo di singolare ad Indian Wells. Considerano sia il Masters 1000 maschile sia il WTA 1000 femminile, la toscana è l’ultima rappresentante azzurra ancora in corsa dopo la sofferta vittoria contro la rumena Jaqueline Cristian in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno la numero 6 del mondo affronterà la la russa Liudmila Samsonova, che ha battuto in rimonta la connazionale Daria Kasatkina per 2-6 6-3 6-2.

Finisce, invece, l’avventura di Lucia Bronzetti, che ferma il suo ottimo cammino contro Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo era un ostacolo troppo duro da superare e si è imposta agevolmente in due set per 6-1 6-2 in un’ora e un quarto di gioco. La bielorussa se la vedrà ora negli ottavi con la sorprendente britannica Sonay Kartal, numero 83 del mondo, che ha sconfitto la russa Polina Kudermetova con il punteggio di 7-5 6-3.

Qualificazione agli ottavi anche per Coco Gauff, testa di serie numero tre. L’americana ha superato in due set la greca Maria Sakkari in poco più di un’ora e mezza di gioco per 7-6 6-2 ed ora avrà un match decisamente ostico con Belinda Bencic. La svizzera, rientrata quest’anno dopo la maternità e vincitrice del torneo di Abu Dhabi, ha piegato la russa Diana Shnaider con un duplice 6-4.

L’ultimo ottavo di finale vede protagonista la vincitrice dell’ultimo Australian Open. Vittoria, ma più sofferta del previsto, per Madison Keys, che supera in tre set la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-2 6-7 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. La numero cinque del mondo affronterà ora la croata Donna Vekic, che ha negato il derby americano, battendo Emma Navarro per 7-6 6-1.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2025 (11 MARZO)

Keys (Usa) b. Mertens (Bel) 6-2 6-7 6-4

Kartal (Gbr) b. P.Kudermetova (Rus) 7-5 6-3

Gauff (Usa) b. Sakkari (Gre) 7-6 6-2

Bencic (Sui) b. Shnaider (Rus) 6-4 6-4

Sabalenka (Blr) b. Bronzetti (Ita) 6-1 6-2

Samsonova (Rus) b. Kasatkina (Rus) 2-6 6-3 6-2

Vekic (Cro) b. Navarro (Usa) 7-6 6-1

Paolini (Ita) b. Cristian (Rou) 6-4 3-6 6-4