ATP Indian Wells 2025, Alcaraz agli ottavi agevolmente. Vincono anche Fritz e De Minaur, fuori Arnaldi

Si sono completati tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Esce di scena purtroppo l’ultimo azzurro ancora in corsa, visto che Matteo Arnaldi è stato sconfitto dall’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4. Una brutta prestazione quella del ligure, che non è mai riuscito ad entrare in partita. Per l’americano ci sarà ora il derby con il connazionale Ben Shelton, che ha superato il russo Karen Khachanov per 6-3 7-5.

Bella e convincente vittoria di Carlos Alcaraz, che prosegue nella sua difesa del titolo, battendo il canadese Denis Shapovalov in due set per 6-2 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Il numero tre del mondo affronterà ora il bulgaro Grigor Dimitrov, uscito vincitore da una pazzesca maratona con il francese Gael Monfils, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 7-6 tre ore e tre minuti di gioco.

Taylor Fritz lascia un set per strada e vince in rimonta contro il cileno Alejandro Tabilo per 4-6 6-3 6-1. La testa di serie numero tre del torneo sarà atteso ad uno scontro davvero ostico con il britannico Jack Draper. Il mancino di Sutton ha messo fine al cammino del rientrante Jenson Brooksby, vincendo in due set con il punteggio di 7-5 6-4.

L’ultimo ottavo di finale è quello che mette di fronte Alex de Minaur e Francisco Cerundolo. L’australiano ha dominato contro il polacco Hubert Hurkacz, vincendo agevolmente per 6-4 6-0; mentre l’argentino ha sconfitto l’olandese Botic Van de Zandschulp, giustiziere di Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3 6-4.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2025 (11 MARZO)

Draper (Gbr) b. Brooksby (Usa) 7-5 6-4

Cerundolo (Arg) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-3 6-4

De Minaur (Aus) b. Hurkacz (Pol) 6-4 6-0

Fritz (Usa) b. Tabilo (Cil) 4-6 6-3 6-1

Nakashima (Usa) b. Arnaldi (Ita) 6-2 6-4

Shelton (Usa) b. Khachanov (Rus) 6-3 7-5

Alcaraz (Esp) b. Shapovalov (Can) 6-2 6-4

Dimitrov (Bul) b. Monfils (Fra) 7-6 4-6 7-6