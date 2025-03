Jannik Sinner preso d’assalto dai tifosi: richieste di foto e selfie dal benzinaio

Il peso della celebrità. Jannik Sinner si sta preparando per affrontare un momento della stagione e anche una fase della propria carriera non facile. La sospensione di tre mesi dal circuito, per via dell’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol”, ha costretto il n.1 del mondo a rivedere completamente la sua programmazione. Lo ritroveremo in campo dal 5 maggio e prima di questa scadenza potrà allenarsi e prepararsi per i tornei sulla terra rossa in particolare.

Sarà però un avvicinamento non canonico agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Il pusterese non potrà allenarsi nelle strutture affiliate con federazioni e tornei e insieme a giocatori tesserati fino al 13 aprile. Prima di questa data, bisognerà seguire dei piani alternativi ed è ragionevole pensare che si farà un grande lavoro dal punto di vista fisico, visto e considerato che il suo team potrà supportarlo.

Dopo la comunicazione della sospensione, il n.1 del mondo ha deciso di prendersi dei giorni di stacco totale, anche per mettere definitivamente in un cassetto tutte le tensioni che hanno accompagnato l’ultimo anno. Sciate con gli amici e presenza in qualità di ospite di Gucci al Milano Fashion Week tra gli svaghi che si è concesso.

Curioso poi l’episodio delle ultime ore. Jannik infatti è stato riconosciuto mentre stava facendo benzina presso un distributore di un Autogrill a Torino. I fans hanno preso “d’assalto” il 23enne tricolore, con richieste di selfie e foto a profusione. L’azzurro si è prestato con un po’ d’imbarazzo a tutto questo entusiasmo, venendo acclamato dai presenti. Di seguito il video:

VIDEO JANNIK SINNER “ASSEDIATO” DAL BENZINAIO