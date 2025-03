Ranking ATP degli italiani prima di Indian Wells: la classifica di Sinner, Berrettini, Musetti e di tutti gli azzurri

Jannik Sinner svetta il testa al ranking ATP con 11.330 ma il numero 1 del mondo non potrà scendere in campo fino al prossimo 4 maggio, giorno in cui terminerà la squalifica di tre patteggiata con la WADA. Il fuoriclasse altoatesino tornerà a giocare soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa di Roma e nel frattempo dovrà osservare da vicino i risultati del tedesco Alexander Zverev (secondo con 8.135) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (terzo con 7.510) per capire se si presenterà al Foro Italico al comando della graduatoria internazionale.

Il Circus sarà ora protagonista di un intenso mese sul cemento statunitense: ad aprire le danze sarà il Masters 1000 di Indian Wells, che scatterà mercoledì 5 marzo e si concluderà domenica 16 marzo, precedendo il Masters 1000 di Miami. Alcaraz dovrà difendere i 1.000 punti del trionfo ottenuto dodici mesi fa, Zverev potrà migliorare i 200 punti guadagnati lo scorso anno con i quarti di finale, mentre Sinner non avrà nulla da difendere visto che i 400 punti della semifinale del 2024 gli erano stati decurtati perché proprio in quell’occasione gli venne riscontrata la positività al Clostebol.

Quale sarà il ranking ATP dei tennisti italiani prima del Masters 1000 di Indian Wells? Già detto della prima posizione di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti si presenterà da numero 16 con 2.650 punti all’attivo, mentre Matteo Berrettini scenderà in campo da numero 29 del mondo con 1.620 punti dopo i quarti raggiunti a Doha e Dubai. Subito dietro troviamo Matteo Arnaldi (35mo con 1.390 punti) e Lorenzo Sonego (37mo con 1.376 punti), mentre Flavio Cobolli chiude la top-40 con 1.295 punti.

Scendendo al 60mo posto troviamo Luciano Darderi con 945 punti, più indietro invece Luca Nardi (67mo con 862 punti) e Mattia Bellucci (70mo con 840 punti). Presenti in top-100 anche Francesco Passaro (90mo con 658 punti) e Fabio Fognini (95mo con 629 punti). Non ci sono altri italiani fino al 215mo posto occupato da Federico Arnaboldi.

RANKING ATP DEGLI ITALIANI PRIMA DI INDIAN WELLS

1. Jannik Sinner 11.330

16. Lorenzo Musetti 2.650

29. Matteo Berrettini 1.620

35. Matteo Arnaldi 1.390

37. Lorenzo Sonego 1.376

40. Flavio Cobolli 1.295

60. Luciano Darderi 945

67. Luca Nardi 862

70. Mattia Bellucci 840

90. Francesco Passaro 658

95. Fabio Fognini 629