Ranking ATP (3 marzo 2025): Jannik Sinner sul trono, Matteo Berrettini e Luca Nardi in ascesa

Jannik Sinner inizia la sua 39ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Avrebbe preferito, però, arricchire di partite il suo percorso l’altoatesino, costretto invece a gestire una situazione particolare come una squalifica per la vicenda “Clostebol”, che tanto l’ha fatto tribolare nel corso dell’ultimo anno. La decisione di accettare l’accordo proposto dalla WADA si giustifica anche per l’esigenza di mettere un punto alla questione, in un arco temporale nel quale non si prospettano assenze negli Slam.

È già noto che Sinner rimarrà in vetta alla classifica mondiale almeno fino al termine del torneo di Montecarlo (13 aprile), considerati il margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori e i lori risultati. Il riferimento è al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, che nei fatti non sono riusciti ad approfittare fino a questo momento di quanto accaduto a Jannik.

Sulla base di quanto accaduto nei tornei conclusi sabato 1° e domenica 2 marzo, da annotare il ritorno in top-10 del greco Stefanos Tsitsipas, a segno nel torneo di Dubai e sfatando il tabù dei tornei 500 che mai era riuscito a conquistare. Un risultato che ha proiettato al n.9 della graduatoria l’ellenico.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 3 marzo 2025

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4045

6. Daniil Medvedev 3930

7. Novak Djokovic 3900

8. Andrey Rublev 3480

9. Stefanos Tsitsipas 3405

10. Alex de Minaur 3355

Detto di Sinner, in casa Italia bisogna tener conto dei riscontri di Matteo Berrettini e di Luca Nardi. Il romano, nei quarti di finale del torneo di Dubai (ko contro Tsitsipas), ha guadagnato un posto rispetto all’ultimo aggiornamento ed è n.29. Il pesarese, ai quarti anche lui nell’evento degli Emirati Arabi Uniti, ha compiuto un balzo di ben 12 posti ed è n.67 (best ranking). Il n.2 d’Italia è sempre Lorenzo Musetti (n.16 ATP), anche se il toscano è fermo per un problema a un polpaccio e si spera possa giocare il Sunshine Double. Si conferma il dato degli 11 italiani nella top-100.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 3 marzo 2025

1. Jannik Sinner 11830

16. Lorenzo Musetti 2650

29. Matteo Berrettini 1620

35. Matteo Arnaldi 1390

37. Lorenzo Sonego 1376

40. Flavio Cobolli 1295

60. Luciano Darderi 945

67. Luca Nardi 862

70. Mattia Bellucci 840

90. Francesco Passaro 658

95. Fabio Fognini 629