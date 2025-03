Jakub Mensik piega Fritz allo sprint. Il ceco sfiderà Djokovic per il titolo a Miami

Arriva fino in fondo lo straordinario percorso di Jakub Mensik nel torneo ATP di Miami, secondo Master 1000 della stagione. Il tennista ceco batte in volata, 7-6(4) 4-6 7-6(4) lo score dell’incontro, Taylor Fritz e si guadagna l’accesso alla finale di domani contro Novak Djokovic.

Il giocatore americano apre le ostilità tenendo a 15 il turno di battuta iniziale in un game nel quale timbra due ace, Mensik risponde con la stessa moneta difendendo la battuta a 30 per il provvisorio 1-1. I due giocatori concedono poco sui rispettivi turni di servizio, solo due volte si arriva ai vantaggi sulla battuta dell’americano, e la conclusione naturale non può che essere quella del tie-break. Il tennista ceco forza l’errore del rivale per il mini break del 3-1, si fa raggiungere sul 4-4 e ottiene nuovamente il punto alla risposta per il 5-4, prologo al 7-4 con cui si chiude la partita iniziale.

Nel secondo parziale arriva la reazione del numero quattro del mondo. Nel gioco iniziale Fritz costringe per tre volte l’avversario all’errore e si procura due palle break trasformando la seconda per il break che si rivelerà decisivo. La partita segue l’andamento dei turni di battuta, i due contendenti continuano a concedere poco ai rivali e solo nel sesto game l’americano deve arrivare ai vantaggi. L’epilogo arriva nel decimo gioco, l’americano sale 40-0 e chiude i conti a 15 con l’ace che sancisce il 6-4 e rinvia il verdetto al terzo set.

Il primo momento chiave della terza frazione arriva nel quarto game. Mensik si procura due palle break sul 15-40 forzando gli errori del rivale Fritz si salva ed impatta sul 2-2. La partita continua seguendo l’andamento dei servizi fino al dodicesimo gioco in cui lo statunitense deve arrivare ai vantaggi per conquistare il tie-break decisivo. I due contendenti perdono un punto a testo sul servizio e arrivano al momento decisivo sulla situazione di 4-4. Mensik piazza il winner del 5-4 e sulla battuta di Fritz sale 6-4 costringendo l’americano all’errore. Il primo match point è quello buono, sullo scambio da fondo lo statunitense affossa il diritto in rete e consegna la vittoria al rivale.

La lettura delle statistiche evidenzia il clamoroso rendimento del giocatore ceco al servizio. Mensik piazza 25 ace, commette 4 doppi falli, serve il 72% di prime palle e vince l’82% dei punti sulla prima palla. Completano la prestazione del numero 54 del mondo i 40 vincenti e la vittoria nel computo totale dei punti per 110-105.