Novak Djokovic avanza a Miami: “Servizio decisivo, devo migliorare la seconda ed essere aggressivo”

Novak Djokovic ha sconfitto Sebastian Korda e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami, dove ora se la dovrà vedere con il bulgaro Grigor Dimitrov. Il fuoriclasse serbo ha prevalso in due set, dopo che al turno precedente aveva regolato Lorenzo Musetti, e ha dimostrato di essere in un buono stato di forma dopo le difficoltà delle ultime settimane. Il numero 5 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(4) e sembra essere il grande favorito per il trionfo sul cemento statunitense.

Novak Djokovic ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “La percentuale di prime di servizio è stata la chiave del match. In particolare nel secondo, ero in svantaggio di un break e Korda stava giocando molto bene, io ho fatto un passo indietro e lui ne ha approfittato. È stata dura trovare il contro-break ma poi mi sono messo nella condizione di arrivare al tie-break con fiducia. Ero più nervoso dei giorni precedenti, Korda ha molto talento ed è normale avere avuto qualche difficoltà in più, anche se sono contento di come ne sono uscito”.

L’ex numero 1 del mondo ha poi proseguito: “Spero di continuare a servire in questo modo, perché mi consentirebbe di avere molti vantaggi. Per esempio, giocare gli scambi da fondo in modo più rilassato, sapendo di avere un’arma che ti consente di avere dei punti facili. Detto questo, dovrei trovare un migliore rendimento quando servo la seconda, provare a essere comunque aggressivo e sfruttare tutte le occasioni che mi si presentano. Poi ovviamente dipende da come gioca il tuo avversario, ma in generale sento di aver giocato bene tutta la settimana”.