Novak Djokovic determinato: “Per conquistare il titolo n.100 andrò all-in”

Dominio di Novak Djokovic nella prima semifinale del Masters1000 di Miami. Il 24-volte vincitore Slam non ha dato scampo al suo grande amico, Grigor Dimitrov, rifilandogli un perentorio 6-2 6-3 in 1 ora e 11 minuti di gioco. Una partita che ha avuto un sussulto solo nei primi due game quando entrambi i giocatori hanno ceduto i loro turni al servizio.

Da quel momento però Nole ha cambiato marcia, anche approfittando delle non perfette condizioni fisiche del bulgaro, sofferente alla caviglia dopo il quarto di finale vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo. In questa maniera quindi, il serbo ha portato a 60 le finali nei Masters1000, a 142 le finali in carriera a livello ATP (solo Connors, Federer e Lendl meglio di lui) e a 8 finali a Miami (solo Agassi come lui).

Djokovic è il finalista più anziano a Miami e per 20 stagioni consecutive può vantare almeno un atto conclusivo raggiunto a livello ATP (eguagliato il record di Federer). Domenica nel mirino il 100° titolo in carriera. “Dopo le Olimpiadi, in cui ho raggiunto i 99 titoli, sapevo che in ogni torneo in cui avrei partecipato sarei andato per i 100“, le prime parole a caldo di Novak.

“Non sono riuscito a farlo fino a ora e spero di riuscirci domenica: andrò all-in. Sto giocando un buon tennis, non ho ancora perso un set e quindi spero che possa succedere qui“, ha aggiunto l’ex n.1 ATP.