Novak Djokovic domina Grigor Dimitrov e approda in finale a Miami!

Tutto come da copione. Novak Djokovic (n.5 del mondo) ha conquistato l’accesso alla finale del Masters1000 di Miami (USA) battendo il bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 11 minuti di gioco. Una partita dominata dal serbo che, dopo il break subìto all’inizio, ha cambiato marcia e ha potuto fare un po’ quello che ha voluto, esprimendo un tennis solido e approfittando anche di un Dimitrov non al meglio della condizione fisica, visto anche il suo infortunio alla caviglia del quarto di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Nole dunque torna a distanza di nove anni nell’atto conclusivo in Florida, puntando al settimo titolo in questo evento e soprattutto al n.100 della sua carriera. Numeri spaventosi quelli del balcanico: 60 i pass negli atti conclusivi nei “1000” (più anziano a qualificarsi per l’ultimo atto di un 1000 a quasi 38 anni), eguagliando le otto finali di Andre Agassi a Miami. Parliamo della 142ma del circuito maggiore. Si conferma la tradizione negativa per il bulgaro negli scontri diretti, ko in 13 dei 14 match disputati contro Djokovic. E così, Novak attende l’esito dell’altra semifinale tra il giovane ceco Jakub Mensik e l’americano Taylor Fritz per sapere chi sarà il prossimo avversario.

Nel primo set l’avvio di Grigor è illusorio. Il serbo comincia un po’ come contro Lorenzo Musetti, con qualche errore, ma poi ci mette poco a registrarsi. Il contro-break, infatti, è immediato e in pratica la partita si incanala sui binari prediletti del 24-volte vincitore Slam. Fatica a scambiare Dimitrov, non supportato dalla consueta forma atletica. Nole disegna il campo splendidamente e gioca con margine. Il risultato è un 6-2, con due break che arrivano nel sesto e ottavo gioco in maniera inesorabile.

Nel secondo set la musica non cambia, con il n.5 ATP che vola sul 3-0 immediatamente. Il bulgaro prova a minimizzare i danni, regalando al pubblico qualche giocata spettacolare. L’epilogo, però, è segnato e con un servizio vincente dell’ex n.1 del mondo cala il sipario (6-3).

Leggendo le statistiche, impressionanti i dati di Djokovic: 87% di prime di servizio in campo e il 79% dei punti vinti. Nel rapporto vincenti/gratuiti si comprendono molte cose: 10 winners e 5 errori non forzati per il serbo; 14 vincenti e 32 gratuiti per il bulgaro.