Italia-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, programma, streaming

Si concluderà oggi, venerdì 14 marzo, alle ore 20.45, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia all’esordio, hanno perso contro i pari età di Galles, Francia ed Inghilterra, e questa sera, allo Stadio Monigo di Treviso, affronteranno l’Irlanda.

Il CT dell’Italia, Roberto Santamaria, ha operato 6 cambi rispetto al XV iniziale che ha affrontato l’Inghilterra: titolari Zanandrea, Pietramala, Miranda, Redondi, Beni e Brasini. Saranno invece 3 i cambi per l’Irlanda, che schiererà dal 1′ Logan, Walsh e Walker.

Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni Under 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno e, dalle 21.15, anche su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 2, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Venerdì 14 marzo – Stadio Comunale di Monigo

20.45 Italia U20 – Irlanda U20 – Diretta tv su Sky Sport Uno, dalle 21.15 anche su Rai Sport HD

PROGRAMMA SEI NAZIONI UNDER 20 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

FORMAZIONI SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Italia U20: 15 Gianmarco Pietramala, 14 Alessandro Drago, 13 Federico Zanandrea, 12 Edoardo Todaro, 11 Malik Faissal, 10 Pietro Celi, 9 Niccolò Beni, 8 Giacomo Milano (C), 7 Nelson Casartelli, 6 Anthony Italo Miranda, 5 Tommaso Redondi, 4 Mattia Midena, 3 Bruno Vallesi, 2 Nicolò Michele Corvasce, 1 Christian Brasini. A disposizione: 16 Alessio Caiolo-Serra 17 Sergio Pelliccioli, 18 Nicola Bolognini, 19 Enoch Opoku-Gyamfi, 20 Carlo Antonio Bianchi, 21 Matteo Bellotto, 22 Roberto Fasti, 23 Riccardo Ioannucci.

Irlanda U20: 15 Daniel Green, 14 Charlie Molony, 13 Ciarán Mangan, 12 Eoghan Smyth, 11 Gene O’Leary Kareem, 10 Tom Wood, 9 Clark Logan, 8 Éanna McCarthy (C), 7 Michael Foy, 6 David Walsh, 5 Billy Corrigan, 4 Mahon Ronan, 3 Alex Mullan, 2 Henry Walker, 1 Billy Bohan. A disposizione: 16 Mikey Yarr, 17 Paddy Moore, 18 Tom McAllister, 19 Conor Kennelly, 20 Bobby Power, 21 Chris O’Connor, 22 Sam Wisniewski, 23 Connor Fahy.