Sei Nazioni 2025: la Francia punta a trionfare a Parigi

Si chiude questo sabato il Guinness Sei Nazioni 2025 e il Super Saturday prevede dopo Italia-Irlanda la sfida tra Galles e Inghilterra e, in serata, quella tra Francia e Scozia. Due partite decisive nella corsa al titolo, con inglesi e francesi che si sfideranno a distanza per conquistare il trofeo.

Con un punto da recuperare sulla Francia e uno da difendere sull’Irlanda, l’Inghilterra è chiaramente obbligata a vincere a Cardiff contro un Galles in crisi totale e dovrà farlo con bonus. Un netto successo escluderebbe l’Irlanda dalla corsa al titolo, ma servirà vincere segnando quattro mete per sperare di avere alte chance di superare anche i Bleus, che hanno una differenza punti netta sugli inglesi. Insomma, l’Inghilterra deve vincere e poi mettersi davanti alla tv a tifare per l’eterna rivale della Scozia.

GALLES – INGHILTERRA

Galles: 15 Blair Murray, 14 Ellis Mee 13 Max Llewellyn, 12 Ben Thomas, 11 Joe Roberts, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Jac Morgan, 6 Aaron Wainwright, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 WillGriff John, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith

In panchina: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Keiron Assiratti, 19 Teddy Williams, 20 Tommy Reffell 21 Rhodri Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Nick Tompkins

Inghilterra: 15 Marcus Smith, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Fraser Dingwall, 11 Elliot Daly, 10 Fin Smith, 9 Alex Mitchell, 8 Ben Earl, 7 Ben Curry, 6 Tom Curry, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Jamie George, 17 Fin Baxter, 18 Joe Heyes, 19 Chandler Cunningham-South, 20 Henry Pollock, 21 Tom Willis, 22 Jack van Poortvliet, 23 George Ford

A chiudere il Sei Nazioni 2025 sarà, dunque, Francia-Scozia, un match decisivo, ma con i Bleus che già sapranno cosa servirà per alzare il trofeo. I transalpini, come detto, hanno un punto di vantaggio sull’Inghilterra, due sull’Irlanda e 5 proprio sulla Scozia, ancora virtualmente in corsa, ma di fatto esclusa dalla possibilità di vincere il torneo. I ragazzi di Galthié saranno quasi certamente obbligati a vincere dopo le partite di Irlanda e Inghilterra, dovrà guardare ai bonus conquistati dalle avversarie, ma ha anche 86 punti di vantaggio sugli inglesi e 93 sull’Irlanda. Un abisso che potrebbe mettere i francesi al sicuro da brutte sorprese.

FRANCIA – SCOZIA

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Romain Ntamack, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 Francois Cros, 5 Mickael Guillard, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio 2, Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Julien Marchand, 17 Cyrill Baille, 18 Dorian Aldegheri, 19 Hugo Auradou, 20 Emmanuel Meafou, 21 Oscar Jegou, 22 Antony Jelonch, 23 Nolann le Garrec

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Tom Jordan, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Gregor Brown, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Jonny Gray, 20 Marshall Sykes, 21 Ben Muncaster, 22 Jamie Dobie, 23 Stafford McDowall