Italia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e il prossimo fine settimana andrà in scena il Super Saturday, con l’Italia di Gonzalo Quesada che sfiderà a Roma l’Irlanda. Gli azzurri saranno in campo sabato 15 marzo con calcio d’inizio alle ore 15.15.

Un ultimo turno che vedrà l’Irlanda arrivare a Roma dopo la delusione per il ko subito contro la Francia e con l’obbligo di vincere con bonus, per sperare in un passo falso di Bleus e Inghilterra per provare a conquistare il terzo titolo consecutivo. Ma Irlanda che non è stata sempre convincente e che dovrà cambiare marcia per dominare a Roma.

Di contro, l’Italia è reduce da due buoni primi tempi con Francia e Inghilterra, ma allo stesso tempo con due riprese da dimenticare, con gli azzurri che dopo il successo con il Galles non hanno più ottenuto punti in classifica. Chiudere con un acuto sarebbe fondamentale per l’Italia, ma sarà durissima contro l’Irlanda.

Calcio d’inizio che verrà battuto all’Olimpico di Roma alle ore 15:15 di sabato 15 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Italia nel Sei Nazioni.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Sabato 15 marzo

