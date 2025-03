Rugby, l’Italia perde Gallagher per la sfida con l’Irlanda

Si chiude questo sabato il Sei Nazioni 2025 e allo stadio Olimpico di Roma arriverà l’Irlanda per il match conclusivo del torneo dell’Italia. In vista della sfida con i campioni in carica Gonzalo Quesada dovrà fare a meno di uno dei suoi trequarti anche di uno dei giocatori che meno avevano sfigurato contro l’Inghilterra.

Matt Gallagher, infatti, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il giocatore ritornerà alla Benetton Treviso per continuare il percorso riabilitativo con lo staff medico del suo club in sinergia con quello della Nazionale. Questo quanto comunicato dalla Federazione e ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio anche in chiave Urc e Champions Cup.

Come detto, sabato gli azzurri chiuderanno il loro torneo contro l’Irlanda. Le due squadre si sono affrontate 37 volte in partite ufficiali, con 4 vittorie azzurre e 33 irlandesi. Gli azzurri hanno segnato 538 punti totali, contro 1332 avversari. La prima sfida tra le due squadre risale al 31 dicembre 1988 a Lansdowne Road, vinta 31-15 dagli irlandesi. La prima partita in Italia, invece, è stata vinta dagli azzurri 22-12 a Monigo, primo dei 4 successi italiani: il secondo arrivò nel 1997 a Dublino (37-29), il terzo sempre nel 1997 a Bologna per 37-22, mentre il quarto risale al Sei Nazioni 2013: 22-15 all’Olimpico.

“L’Irlanda è sempre una squadra fortissima, al di là dell’ultima sconfitta, quindi stiamo studiando prima di tutto le soluzioni per mettere a posto la nostra difesa, perché è da lì che dobbiamo partire per migliorare. Non ci nascondiamo: abbiamo preso 120 punti in 2 partite, per cui dobbiamo mettere a posto la difesa perché senza quella non solo prendi punti ma non hai neanche dei possessi di qualità con cui attaccare. Anche perché in attacco sappiamo che ci sono dei punti in cui possiamo metterli in difficoltà” ha detto Nacho Brex alla vigilia della sfida.