Rugby, l’Irlanda recupera tre titolari per l’Italia

Si avvicina l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e sabato pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma l’Italia affronterà l’Irlanda nel match conclusivo del torneo per gli azzurri. Gli irlandesi arrivano in Italia dopo la deludente sconfitta contro la Francia e anche una vittoria con bonus potrebbe non bastare ai campioni in carica per confermare il titolo.

Ma per il ct ad interim Simon Easterby arrivano buone notizie dall’infermeria, con tre possibili titolari che tornano a disposizione dell’Irlanda. Si tratta dei due trequarti Mack Hansen e Garry Ringrose, oltre al forte pilone Tadhg Furlong, assente fino a ora nel torneo. Importanti i ritorni di Ringrose, ma soprattutto di Mack Hansen, che con James Lowe ancora in forte dubbio potrebbe essere un’importante alternativa all’ala.

“Sappiamo esattamente chi siamo come giocatori e come squadra. Sappiamo esattamente cosa possiamo fare, semplicemente sabato non ha funzionato per noi. Abbiamo rivisto la partita e analizzato cosa possiamo migliorare per questo weekend, ma questo non intaccherà il nostro orgoglio. Anzi, ci ha dato ancora più determinazione per scendere in campo e giocare il rugby che sappiamo fare. Non abbiamo finito. Non siamo ancora completamente fuori dalla competizione. Non possiamo soffermarci troppo su quello che è successo sabato, perché l’Italia ha le sue minacce ed è una grande squadra” ha dichiarato Andrew Porter.

IRLANDA – convocati

Avanti: Ryan Baird, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Boyle, Thomas Clarkson, Jack Conan, Gavin Coombes, Caelan Doris, Tadhg Furlong, Cian Healy, Rob Herring, Rónan Kelleher, Gus McCarthy, Joe McCarthy, Peter O’Mahony, Tom O’Toole, Andrew Porter, Cian Prendergast, James Ryan, Dan Sheehan, Josh van der Flier

Trequarti: Bundee Aki, Caolin Blade, Jack Crowley, Ciaran Frawley, Jamison Gibson-Park, Mack Hansen, Robbie Henshaw, Hugo Keenan, James Lowe, Stuart McCloskey, Conor Murray, Calvin Nash, Jimmy O’Brien, Jamie Osborne, Sam Prendergast, Garry Ringrose, Jacob Stockdale