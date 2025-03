Incredibile Sinner: resta n.1 nella classifica ATP Race con un solo torneo giocato nel 2025!

Jannik Sinner è squalificato fino al 4 maggio, ma sicuramente resterà numero 1 del ranking ATP almeno fino a quella data, con Zverev ed Alcaraz che potrebbero scavalcarlo soltanto a partire da lunedì 5 maggio, quando l’azzurro potrà tornare in campo nella settimana che darà il via agli Internazionali d’Italia a Roma.

Il tennista italiano, però, nonostante in questa stagione abbia giocato solamente gli Australian Open, vinti in maniera trionfale, al momento è ancora in vetta alla Race ATP, grazie ai 2000 punti incassati a Melbourne, ed è certo di restare primo anche dopo la finale di Indian Wells.

Il più immediato inseguitore è il tedesco Alexander Zverev, finalista perdente in Australia, che però nel resto dei tornei disputati ha incamerato soltanto 265 punti, mentre il terzo posto è occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, a quota 1400, il quale verrebbe però scavalcato dal britannico Jack Draper nel caso in cui vinca ad Indian Wells.

RACE ATP AL 16 MARZO

1 Jannik Sinner 2000

2 Alexander Zverev 1565

3 Carlos Alcaraz 1400

4 Jack Draper 1180 (1530 se vince Indian Wells)

5 Felix Auger-Aliassime 1145

6 Ben Shelton 1100

7 Alex De Minaur 985

8 Holger Rune 950 (1300 se vince Indian Wells)

9 Novak Djokovic 860

10 Tommy Paul 850