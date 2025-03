Maestosa Mirra Andreeva, sgretola Aryna Sabalenka e trionfa ad Indian Wells

Gioca una finale maestosa Mirra Andreeva che sgretola alla distanza la resistenza di Aryna Sabalenka, la batte 2-6 6-4 6-3 in poco più di due ore e trionfa così nel WTA 1000 di Indian Wells. La giovane tennista russa vince il secondo mille consecutivo dopo Dubai e sale fino al numero sei della classifica mondiale.

La numero uno del mondo fatica notevolmente in battuta nelle fasi iniziali rimontando da 0-30 nel gioco di apertura e annullando ben quattro palle break nel terzo game. La legge del contrappasso colpisce inesorabile nel quarto game quando la giovane russa risente forse dell’opportunità mancata, la rivale cambia passo ed ottiene il break a zero dilatando il vantaggio nel quinto fino al 4-1. Sabalenka ha ormai assunto il controllo delle operazioni e nell’ottavo gioco rimonta da 30-15, fallisce il primo set point e concretizza il secondo per il definitivo 6-2. La testa di serie numero nove paga a caro prezzo il nervosismo per le importanti occasioni fallite ad inizio partita e perde il bandolo della matassa dopo un buon avvio.

Andreeva riprende le ostilità provando a cambiare marcia, si procura tre palle break in apertura, Sabalenka si affida però al suo solido servizio, le annulla e difende la battuta. La giovane russa non demorde, conquista altri due break point e all’ottava opportunità, nel terzo gioco, toglie finalmente il servizio alla rivale conquistando l’inerzia della contesa che difende nel sesto game annullando le palle del contro break. Nel settimo gioco, sul 2-4, la testa di serie numero uno deve alzare sensibilmente il livello del suo tennis per recuperare l’iniziale 0-30 e non compromettere la seconda frazione in maniera definitiva. La tennista russa comanda il gioco non appena la palla dell’avversaria perde di profondità e si procura un set point, non concretizzato, sul 5-3 prima di chiudere i conti e rimettere la contesa in equilibrio per il 6-4 che rimanda il verdetto al terzo set.

Andreeva inaugura il parziale decisivo togliendo il servizio a zero alla tennista bielorussa che, con le unghie e con i denti, risponde da campionessa in un secondo game molto lungo impattando sull’1-1. Il dominio iniziale di chi gioca in risposta viene ribadito dal terzo game in cui la numero nove del mondo conquista nuovamente il break dilatando poi il vantaggio grazie al servizio tenuto a 30 nel quarto game. Il duello prosegue all’insegna del rispetto dei turni di battuta in cui la russa domina il gioco e la numero uno deve cercare di risolvere lo scambio in pochi colpi per non trovarsi in difficoltà. La partita vive il suo epilogo nel nono gioco quando Andreeva continua a premere, sfrutta gli errori di un’avversaria ormai allo stremo delle forze e chiude al primo match point per il 6-3 che le regala il titolo.

La giocatrice russa fa la differenza alla battuta mettendo a segno sei ace e servendo una percentuale di prime nettamente migliore rispetto a quella dell’avversaria. Andreeva conquista più punti della rivale sulla prima e sulla seconda di servizio e completa la sua eccellente prestazione mettendo in crisi la Sabalenka quando la bielorussa serve la seconda.