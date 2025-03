Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti

Sorteggiato poco fa il tabellone del quarto WTA 1000 della stagione, quello di Miami. Dalle parti dell’Hard Rock Stadium prende il via il torneo che, dal 1985 (anno della sua nascita), ha visto vincere praticamente tutte le grandi succedutesi da quell’anno: Navratilova, Evert, Graf, Sabatini, Selez, Sanchez, Hingis, le Williams (Serena 8 volte), Clijsters, Azarenka, fino a Barty e Swiatek. Vero è che qualche nome manca, ma per quello c’è potenzialmente ancora tempo.

Alcuni primi turni si fanno decisamente notare: Kvitova-Kenin mette di fronte due ex vincitrici Slam provenienti da vicende ben diverse (la ceca ha anche vinto proprio questo torneo due anni fa), ma meritano anche alcuni della parte bassa: Kalinina-Azarenka, Yastremska-Bencic e Boulter-Stearns. Attenzione anche a Naomi Osaka, potenzialmente protagonista nello spot con Samsonova e Kasatkina.

Quanto alle italiane, per Jasmine Paolini sorteggio nella parte alta e nel quarto di Coco Gauff (che avrà la vincente proprio di Kvitova-Kenin). La toscana giocherà con la slovacca Rebecca Sramkova, che nel 2025 ha viaggiato a corrente molto alternata, o con una qualificata. Possibile la sfida con Ons Jabeur al terzo turno, e con la tunisina lo spettacolo ci sarebbe senz’altro, ma il rischio è di avere di nuovo Samsonova agli ottavi, Kasatkina permettendo.

Per quanto riguarda invece Elisabetta Cocciaretto, arriva la seconda sfida in carriera contro Sorana Cirstea. La prima, al secondo turno in quel di Dubai nel 2020, non ebbe storia a favore della rumena, ma era un’altra versione della marchigiana, al tempo appena ai primi passi sul circuito maggiore. Per Lucia Bronzetti, invece, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che la sconfisse in tre durissimi set a Cincinnati lo scorso anno. Dovessero vincere, affronterebbero rispettivamente l’USA Danielle Collins (che del torneo è detentrice) e la greca Maria Sakkari.

TABELLONE WTA 1000 MIAMI 2025

Sabalenka [1]-Bye

Tomova (BUL)-McNally (USA)

Qualificata-P. Kudermetova

Bye-Frech (POL) [29]

Vekic (CRO) [21]-Bye

Qualificata-Qualificata

Cirstea (ROU)-Cocciaretto (ITA)

Bye-Collins (USA) [4]

Zheng (CHN) 9]-Bye

Davis (USA)-Qualificata

Qualificata-Li (USA)

Bye-Putintseva (KAZ) [19]

Fernandez (CAN) [26]-Bye

Gracheva (FRA)-Parks (USA)

Zarazua (MEX)-Krueger (USA)

Bye-Rybakina (KAZ) [7]

Gauff (USA) [3]-Bye

Kvitova (CZE) [WC]-Kenin (USA)

Bouzas Maneiro (ESP)-Bronzetti (ITA)

Bye-Sakkari (GRE) [28]

Alexandrova [18]-Bye

Pavlyuchenkova-Linette (POL)

Qualificata-Qualificata

Bye-Haddad Maia (BRA) [16]

Kasatkina [12]-Bye

Danilovic (SRB)-Baptiste (USA) [WC]

Osaka (JPN)-Qualificata

Bye-Samsonova [24]

Jabeur (TUN) [31]-Bye

Yuan (CHN)-Siniakova (CZE)

Qualificata-Sramkova (SVK)

Bye-Paolini (ITA) [6]

Navarro (USA) [8]-Bye

Ishii (JPN) [WC]-Raducanu (GBR)

Kessler (USA)-Bouzkova (CZE)

Bye-Noskova (CZE) [30]

Anisimova (USA) [17]-Bye

Sherif (EGY)-Sun (NZL)

V. Kudermetova-Xinyu Wang (CHN)

Bye-M. Andreeva [11]

Shnaider [13]-Bye

Rakhimova-Blinkova

Potapova-Qualificata

Bye-Kostyuk (UKR) [23]

Kalinskaya [32]-Bye

Lamens (NED)-Uchijima (JPN)

Tomljanovic (AUS) [WC]-Qualificata

Bye-Pegula (USA) [4]

Keys (USA) [5]-Bye

E. Andreeva [WC]-Avanesyan (ARM)

Eala (PHI) [WC]-Volynets (USA)

Bye-Ostapenko (LAT) [25]

Tauson (DEN) [20]-Bye

Grant (USA)-Grabher (AUT)

Osorio (COL)-Mboko (CAN) [WC]

Bye-Badosa (ESP) [10]

Muchova (CZE) [15]-Bye

Kalinina (UKR)-Azarenka

Yastremska (UKR)-Bencic (SUI)

Bye-Svitolina (UKR) [22]

Mertens (BEL) [27]-Bye

Boulter (GBR)-Stearns (USA)

Garcia (FRA)-Qualificata

Bye-Swiatek (POL) [2]