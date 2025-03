Alcaraz ha perso punti da Sinner, ma può scavalcarlo al n.1. A una sola condizione

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e campione uscente nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, non ha difeso il titolo ed è uscito in semifinale: l’iberico ha perso l’occasione per lasciare invariate le distanze con Jannik Sinner nel ranking ATP, a causa della squalifica dell’azzurro per il caso Clostebol.

L’iberico, infatti, si è allontanato da Sinner: lo scorso anno il tennista italiano aveva già rinunciato ai punti conquistati ad Indian Wells, dove fu riscontrata la sua positività, per questo non scarterà punti nell’aggiornamento di domani, mentre lo spagnolo perderà i 1000 ottenuti con la vittoria del 2024.

Carlos Alcaraz, che ne ha recuperati soltanto 400 in California, ne perde dunque 600 dall’azzurro: nella classifica mondiale live Jannik Sinner resta primo a quota 11330, davanti ad Alexander Zverev, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385, mentre in terza posizione resterà lo spagnolo a quota 6910, a -4420.

Fino alla fine della squalifica, che si esaurirà il 4 maggio, Jannik Sinner perderà 1600 punti, ed a Roma ripartirà da quota 9730, mentre nei prossimi tornei Alcaraz dovrà rinunciare a soli 400 punti: in palio nelle prossime settimane ci saranno 3500 punti, con i Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Madrid ed il 500 di Barcellona.

Qualora lo spagnolo dovesse vincere tutti i tornei in questione, si isserebbe a quota 10010, scavalcando l’azzurro di 280 punti lunedì 5 maggio: per riuscire nell’impresa l’iberico potrà permettersi al massimo di perdere in finale a Barcellona, incamerando 330 punti anziché 500, altrimenti resterà alle spalle di Sinner.

RANKING ATP UFFICIALE DEL 3 MARZO

1 Jannik Sinner 11330

2 Alexander Zverev 8135 (-3195)

3 Carlos Alcaraz 7510 (-3820)

RANKING ATP LIVE AL 16 MARZO

1 Jannik Sinner 11330

2 Alexander Zverev 7945 (-3385) (-190 punti rispetto a lunedì 3)

3 Carlos Alcaraz 6910 (-4420) (-600 punti rispetto a lunedì 3)