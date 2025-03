Hockey ghiaccio, Renon stende Merano in Gara-7 e vola in semifinale di Alps League

È Renon la quarta squadra (assieme a Vipiteno, Jesenice e Eisbaren) che stacca il pass per le semifinali di Alps Hockey League 2025. Gli altoatesini, infatti, hanno superato con il punteggio di 7-2 Merano in Gara-7, chiudendo la serie sul 4-3 al termine di un derby davvero intenso e vibrante. Non inganni il punteggio, il match odierno è arrivato sul 2-2 fino al terzo periodo.

RITTNER BUAM-HCM MERANO 7-2 (Serie 4-3)

L’inizio è tutto di Renon, che prima passa a condurre con Ohler al minuto 7:58, quindi Lobis piazza il raddoppio al 15:46. Merano non ci sta e risponde nel secondo periodo. Trivellato accorcia sull’1-2 al 24:29, quindi Pietroniro pareggia i conti sul 2-2 al 39:03. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio fino al terzo periodo, con Renon che cambia marcia e chiude i conti.

Prima ci pensa Spinell a segnare il 3-2 al 45:30, quindi Cuglietta centra il 4-2 al 48:03. I padroni di casa proseguono e segnano a ripetizione. Ohler centra il 5-2 al 49:04, quindi di nuovo Cuglietta per il 6-2 al 53:32, prima del 7-2 di Spinell al 55:30 che manda i titoli di coda all’incontro.