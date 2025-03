Hockey ghiaccio: Merano accorcia su Renon nel giovedì di Alps League. Bene Vipiteno

Va in archivio il giovedì dedicato al Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, Campionato arrivato alle gare-3 dei quarti di finale.

Uno dei segnali più importanti è arrivato da Merano che, giunto alla terza sfida, ha accorciato le distanze su Renon battendolo per 3-4 e portandosi adesso 1-2 sulla serie. Si complica ulteriormente invece il cammino di Cortina, caduta per 7-2 in casa dello Jesenice e praticamente spalle al muro.

Sul velluto infine Vipiteno, squadra che ha sconfitto per 3-5 il Kitzbuhel, avvicinandosi ulteriormente al prossimo turno. Da segnalare inoltre il successo di Zeller Eisbaren che si è portato sul 3-0 battendo Bregenzerwald per 3-1.

L’Alps League tornerà il prossimo 15 marzo. Di seguito i risultati odierni.

CAMPIONATO ALPS LEAGUE: RISULTATI 13 MARZO

HCM 2 : 0 SIS WSV 2 : 1 HKC ECB 2 : 1 GHE RIEPILOGO SERIE