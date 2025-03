Hockey ghiaccio: Vipiteno conquista le semifinali di Alps League. Bene Renon e Cortina

Arrivano i primi verdetti nel Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, competizione giunta alla delicatissima fase dei play-off. Dopo aver vinto anche gara-4, Vipiteno ha infatti staccato il pass per le semifinali, chiudendo la serie contro Kitzbuhel con un secco 4-0.

Partita di grande personalità quella condotta dai Broncos che, dopo essere passati in vantaggio al 17:05 del secondo periodo con Campoli, hanno subito la rimonta degli austriaci nel terzo tempo, precisamente al minuto 8:06. A regalare la vittoria al pubblico di casa è stato però Sanvido che, all’11:07, su assistenza di Haiser mette il disco in rete, firmando il 2-1 ed archiviando definitivamente la disputa.

Vicinissima al traguardo anche Renon, passata per 2-5 in casa del Merano ed adesso avanti nella serie per 3-1. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Cortina, capace di battere lo Jesenice per 6-1 trovandosi adesso ad una sola battaglia dal passaggio del turno.

L’Alps League tornerà il prossimo 18 marzo.