Hockey ghiaccio, vittorie di Renon e Vipiteno nei quarti dei play-off di Alps League. Ko per Cortina

Proseguono i quarti di finale dei play-offs della Alps Hockey League 2025. Nella serata odierna erano in programma gli incontri valevoli come Gara-2 e abbiamo assistito al successo di Vipiteno contro Kitzbuehel per il 2-0 nella serie. Stesso andamento per i Rittner Buam contro Merano, mentre Cortina va sotto 0-2 contro Jesenice.

VIPITENO BRONCOS – KITZBUEHEL 2-1 (Serie 2-0)

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, De Lorenzo sblocca il punteggio per gli altoatesini dal 25:27. Gli austriaci pareggiano con Ketonen al 42:44, ma Vipiteno non si scompone e trova il successo con Sanvido al 44:00.

HCM MERANO – RITTNER BUAM 3-4 (Serie 0-2)

L’avvio di match è tutto di marca di Renon con Szypula che segna l’1-o al 3:54, quindi raddoppio di Cuglietta al 5:39. Merano risponde presente con Nakajima (17:59 e 20:50) per il 2-2. Gli ospiti tornano avanti con Szypula al 21:44 ma Merano torna in parità con il 3-3 di Fuchs al 40:31. Renon decide il match con la tripletta di Szypula al 52:18.

SGC CORTINA – JESENICE 1-4 (Serie 0-2)

Gli ospiti iniziano subito con il piede sull’acceleratore con Silvnik al 4:28, ma Parini pareggia con l’1-1 al 19:19. Jesenice, però, non lascia scampo agli ampezzani e va a segno con Koblar (33:09) per il 2-1, quindi Sojer al 42:33 per il 3-1, quindi chiude i conti con Sturm al 58:37 per il 4-1.

Nell’ultimo incontro del turno tra Bregenzerwald ed Eisbaren successo degli ospiti per 2-3.