Golf, un quartetto guida il Texas Children’s Houston Open dopo il primo round. Buon avvio di Manassero

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana disputando il primo round del Texas Children’s Houston Open (montepremi 9.5 milioni di dollari). L’evento nato nel 1946 attrae come di consueto un ottimo field con alcuni tra i migliori del maggiore circuito professionistico a caccia di gloria. Al termine della prima giornata troviamo al comando un quartetto con lo score di -5 (65 colpi).

Ne fanno parte il canadese Taylor Pendrith, l’argentino Alejandro Tosti, e gli americani Ryan Gerard e Keith Mitchell. I battistrada vantano una lunghezza di margine sull’australiano Min Woo Lee, sul francese Victor Perez, sul danese Rasmus Hojgaard, e sugli statunitensi Eric Cole, Jackson Suber, Sam Ryder, Mac Meissner e Trey Mullinax. Classifica chiaramente cortissima con 56 partecipanti che hanno chiuso la prima tornata con score al di sotto del par.

Sul percorso par 70 del Memorial Park Golf Course di Houston (Texas, Stati Uniti d’America) registriamo il buon avvio di Matteo Manassero. Il golfista veneto è 18° con il punteggio di -2, e quest’oggi dovrà completare la buca 18 del round d’esordio sospeso per alcuni partecipanti a causa del sopraggiungere dell’oscurità. Tre birdie ed un bogey per l’azzurro, che dovrà tenere alta la concentrazione nella seconda tornata per restare nelle zone calde della classifica.

Round interlocutorio per Stephan Jaeger. Il tedesco, vincitore dell’ultima edizione, patta con il par assestandosi in 57esima posizione e dovrà dunque faticare per evitare il taglio del venerdì. Difficoltà invece per Francesco Molinari. Il torinese pasticcia ed è 112° con il punteggio di +2. Servirà un’inversione di tendenza per evitare il cut. Nel pomeriggio italiano spazio alle ultime buche del primo giro ed al conseguente inizio del secondo round.