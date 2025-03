Golf, score alti all’Indian Open. Guidano Colsaerts, Kinhult e Armitage a -4

Non ci sono stati score particolarmente bassi durante la prima giornata dell‘Indian Open, secondo appuntamento dell’Asian Swing per il Dp World Tour. A guidare, dopo le prime 18 buche, c’è un terzetto composto dal belga Nicolas Colsaerts, lo svedese Marcus Kinhult e l’inglese Marcus Armitage. I tre golfisti hanno portato in club house un round in -4 (68 colpi essendo il par 72) e hanno un distacco di appena un colpo su un nutrito gruppo (formato da 3 britannici, Todd Clements, Ross Fisher e Matthew Jordan, 1 olandese, Joost Luiten, 1 francese Ugo Couassaud e 1 indiano, Ajeetesh Sandhu) fermo a -3.

Sono solamente 29 i giocatori, su 138 iscritti, che hanno girato sotto par. Nel caso anche domani gli score avessero la stessa tendenza ci si deve aspettare una linea del taglio molto alta, cosa che favorirebbe, al momento, tutti gli italiani in gara. La compagine azzurra, infatti, non ha brillato nella prima giornata al DLF & Country Club di Delhi. Francesco Laporta, il migliore tra i 4 italiani in gara, si trova in T30 con uno score di pari al par. Edoardo Molinari (alla sua seconda apparizione in stagione dopo la scorsa settimana), Guido Migliozzi e Andrea Pavan sono invece a +1 in T54. La classifica corta dà molte speranze ma se nessuno dei professionisti è riuscito a guadagnare diversi colpi sugli avversari un motivo ci sarà.

Stupisce un primo giro in +2 per il francese Adrien Saddier che ci ha abituati, fin qui, ad un golf molto solido e costante. Stesso identico risultato per il giapponese Keita Nakajima, 2° la settimana scorsa al Singapore Classic nonché attuale defending champion (il nipponico ha vinto un solo titolo in carriera proprio qui l’anno scorso). Attardati anche il sudafricano Jayden Schaper (anche lui a +2), l’indiano Shubhankar Sharma, uno dei favoriti tra i giocatori di casa, (in T80 a +3) insieme allo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open poche settimane fa.

Si rifà vedere nelle parti alte della classifica Ryan Van Velzen (10° a -2), 23enne sudafricano che vanta già due 2° posti: al South African Open Championship del 2023 e all’Alfred Dunhill Championship del 2024.