Golf, appuntamento storico per il PGA con il Texas Children’s Houston Open. Molinari e Manassero in un field stellare

Solamente 2 settimane all’appuntamento più atteso dell’anno (il The Masters si giocherà dal 10 al 13 aprile) e il PGA vola, come di consueto, in Texas per il Texas Children’s Houston Open, torneo dalla storia pluridecennale (si gioca dal 1946 e all’epoca si impose un certo Byron Nelson) che oltre a mettere in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx annovera tra i propri vincitori nomi del calibro di Tony Finau, Ian Poulter, Phil Mickelson, Adam Scott, Vijay Singh (3 titoli per lui di cui 2 di fila), Fred Couples, Gary Player e Arnold Palmer.

Quest’anno a difendere il titolo sarà il tedesco Stephan Jaeger che qui, la passata stagione, mise dietro sé, di appena un colpo, Scottie Scheffler, Tony Finau, Taylor Moore, Thomas Detry e Alejandro Tosti tutti in T2. Tuttavia l’europeo dovrà ben guardarsi le spalle perchè il field, come al solito, è di altissimo livello. Da attenzionare, oltre a Rory McIlroy, fresco vincitore del The Players ai playoff, e Scottie Scheffler (non ai livelli del 2024 ma sempre e comunque nella parte alta della classifica), questa settimana ci sono sicuramente i fratelli Højgaard, i coreane Jungjae Im e Si Woo Kim, gli statunitensi Tony Finau, Rickie Fowler (da troppo tempo a secco di titoli), J.J. Spaun e Sahith Theegala e i canadesi Adam Hadwin, Mackenzie Hughes e Adam Svensson.

Da prestare attenzione anche a Jake Knapp, 30enne passato professionista nel 2016 che lo scorso anno ha portato a casa il primo titolo (al Messico Open) e che nella stagione attuale ha già un 6° posto (al Cognizant Classic) e 3 top 25. Il 12° posto al the Players, inoltre, ha dato fiducia allo statunitense nato in California e ha dimostrato di essere in forma crescente.

Sarà invece al completo la compagine italiana. Sia Matteo Manassero che Francesco Molinari, infatti, presenzieranno al torneo ospitato sui fairway del Memorial Park Golf Course di Houston. Il torinese non gioca dal Cognizant Classic di inizio marzo avendo saltato il Puerto Rico Open e il Valspar Championship, appuntamenti entrambi giocati da Manassero.