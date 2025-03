Golf, all’Indian Open presenti 4 azzurri. Occhi puntati sul defending champion Nakajima

L’Asian Swing si avvicina al suo secondo appuntamento. Il Dp World Tour vola, infatti, in India, più precisamente a New Delhi, per l’Indian Open, torneo entrato a far parte della programmazione del maggiore circuito europeo dal 2015. Ad ospitare l’evento sarà, ancora una volta, il DLF Golf & Country Club, uno dei principali circoli della nazione nato nel ’99.

Tra i 138 partecipanti all’Indian Open, torneo che mette in palio 2,25 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, ci saranno anche 3 ex vincitori: il giapponese Keita Nakajima, defending champion in carica; il tedesco Marcel Siem; S.S.P. Chawrasia (vincitore per due volte di fila in terra natia, 2016 e 2017). Confermarsi, tuttavia, non sarà facile. A partire infatti ci saranno il danese Lucas Bjerregaard, l’0austriaco Bernd Wiesberger, i sudafricani Brandon Stone e Ryan Van Velzen, i francesi Pierre Pineau, Julien Guerrier e Adrien Saddier e lo scozzese Calum Hill. Gli ultimi due arrivano all’appuntamento nel subcontinente indiano in particolare forma. Il francese si presenta con un 3° e un 7° posto nelle ultime 4 uscite mentre il britannico si è portato a casa il Joburg Open appena due settimane fa.

Nel conteggio dei 138 golfisti che prenderanno il via dal 27 al 30 marzo figurano anche 4 azzurri. Edoardo Molinari, dopo il debutto al Singapore Classic dove si è posizionato in T43 torna in campo per mettere buche sotto le gambe. Insieme a Molinari, a rappresentare i colori dell’Italia, ci saranno anche Guido Migliozzi (l’anno scorso 95esimo), Andrea Pavan (79esimo nell’ultima edizione) e Francesco Laporta, che qui nella passata stagione, dopo Matteo Manassero, attualmente stabile sul PGA Tour, portò il miglior risultato di un italiano (26esimo).

Non una trasferta facile dunque per la compagine azzurra ma un ottimo modo per andare alla pausa (la prossima settimana non si giocherà in vista del The Masters in programma dal 10 al 13 aprile) nel migliore dei modi. Le previsioni danno temperature molto calde per tutta la settimana con una leggera brezza che dovrebbe alzarsi durante il “moving day”.