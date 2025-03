Golf, tris al comando del Valspar Championship a 18 buche dalla fine: classifica corta

Sono in 3 a dividersi la prima posizione a 18 buche dalla fine al Valspar Championship. Il norvegese Viktor Hovland, lo statunitense Jacob Bridgeman e il colombiano Nico Echavarria si trovano appaiati a -7 con un solo colpo di vantaggio sull’americano Ricky Castillo, fermo a -6.

Viktor Hovland si rifà dunque vedere nelle parti alti della classifica di un torneo. Il classe ‘97 nato ad Oslo su 5 eventi giocati in stagione ha ben 3 tagli mancati e un best result all’AT&T Pebble Beach Pro Am quando si classificò T22. Il -2 di sabato dà allo scandinavo fiducia, qualità che gli era mancata fino a questo momento. Se la dovrá vedere, tuttavia, con il colombiano Echavarria che, insieme a Justin Thomas, in agguato in T5 a -5, ha portato uno degli score più bassi di giornata: -5 per il sudamericano, -6 per J.T.

Il taglio, posizionato a +2, dimostra che il campo, il Copperhead course dell’Innisbrook Resort, non è così semplice. E i risultati lo dimostrano. Tanti i giocatori che hanno girato in pari al par o sopra e pochi i golfisti che hanno potuto staccare gli avversari con giri davvero bassi. La classifica è dunque davvero corta, con 30 giocatori in appena 5 colpi di differenza. Tra questi è rimasto in gara l’irlandese Shane Lowry,’in T5 a -5, il canadese Corey Conners a -4 in 11esima posizione, lo statunitense Jordan Spieth, appaiato allo svedese Henrik Norlander a -3 in T17 e il britannico Tommy Fleetwood, a -2 in 24esima posizione insieme a Sahith Theegala.

Matte Manassero, lo ricordiamo, unico giocatore azzurro presenta questa settimana in Florida, ha girato i primi due giorni con un risultato totale di +3 e non ha dunque passato il taglio. L’unico ancora in “gara” ad aver già vinto il torneo in questione, che mette in palio 500 punti FedEx e 8,7 milioni di dollari, è Jordan Spieth. Il texano si impose qui nel 2015 con uno score finale di -10.