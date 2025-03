Golf, Lopez-Chacarra e Nakajima condividono la vetta dell’Hero Indian Open a metà gara. Pavan ottimo terzo

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati alla conclusione del secondo round dell’Hero Indian Open (montepremi 2.25 milioni di dollari), evento nato nel 1964 ed organizzato in coabitazione tra tour europeo, Asian Tour, Asian Golf Circuit e Professional Golf Tour of India.

Dopo 36 buche troviamo al comando lo spagnolo Eugenio Lopez-Chacarra ed il giapponese Keita Nakajima. Entrambi condividono la leadership con lo score di -4 (140 colpi), e vantano due lunghezze di margine sul quintetto composto dal thailandese Kiradech Aphibarnrat, dall’olandese Joost Luiten, dallo svedese Jens Dantorp, dall’inglese Matthew Jordan, e dall’italiano Andrea Pavan. Quest’ultimo sigla un ottimo -3 di giornata cancellando il problematico esordio di ieri.

Sul percorso par 72 del DLF Golf and Country Club di New Dehli (India) completano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -1 gli inglesi Jack Senior e Todd Clements, lo scozzese Ewen Ferguson, lo spagnolo Angel Ayora, lo svedese Marcus Kinhult, il sudafricano Brandon Stone ed il francese Tom Vaillant. Bene anche Edoardo Molinari, che piazza un solido -1 di parziale tornando alla pari con il par al termine dei primi due round. Il torinese è 15° a contatto con le primissime posizioni.

Non supera il cut Francesco Laporta, che manca l’appuntamento con la seconda metà di gara per un solo colpo. Il pugliese transita al giro di boa con lo score di +7 salutando così la kermesse indiana. Esce di scena anche Guido Migliozzi, 89° con il punteggio di +9. Domani spazio alla terza tornata con il tee time di Andrea Pavan previsto alle 12:38 locali.