Golf, classifica corta al Texas Children’s Houston Open. Scheffler avanti di una lunghezza

Non si è fatto attendere troppo Scottie Scheffler. Dopo alcune gare sottotono, il n.1 al mondo ha cominciato il Texas Children’s Houston Open nel migliore dei modi, prendendosi la vetta della classifica dopo il secondo giro. Due bogey free round per il ragazzo nativo del New Jersey, che gli sono valsi uno score di -11 sul totale ed un colpo di vantaggio su Taylor Pendrith e Nico Echavarria. Quest’ultimo tuttavia, dovrà scendere in campo domattina molto presto per completare il secondo giro, sospeso per oscurità mentre il colombiano si trovava alla buca 17.

Lo statunitense Ryan Gerard dovrà addirittura riprendere dalla 12 con uno score di -9, in una posizione che gli dà la possibilità di essere insidioso nei confronti di Scheffler. Nonostante si debba ancora concludere il venerdì di gioco, la linea del taglio è fissata, a grandi linee, a -3. Questo vuol dire che attualmente Matteo Manassero sarebbe dentro (si trova a -3 al 45° posto) mentre Francesco Molinari sarebbe fuori (+1 in 118ma posizione). Sono tanti i nomi importanti rimasti fuori al taglio: da Nicolai Højgaard a Nick Dunlap, da Thorbjørn Olesen a Si Woo Kim.

Buono, invece, fin qui, il torneo dell’altro fratello Højgaard, Rasmus. Il danese si trova a -7, insieme, tra gli altri, a Ryan Fox e Gary Woodland. A -6 c’è il defending champion Stephan Jaeger, mentre a -5 troviamo Tony Finau, insieme a Jake Knapp, Michael Kim e Victor Perez.