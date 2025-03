Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Barcelona-Barcelona: orari, altimetria, tv, favoriti. Resa dei conti Ayuso-Roglic

Siamo all’ultima chiamata, poco meno di novanta chilometri per provare a cambiare in extremis una situazione di classifica su cui la tappa di ieri, ridotta e semplificata dagli organizzatori, non è riuscita ad incidere. Si corre la settima ed ultima tappa del Giro di Catalogna 2025 con partenza e arrivo a Barcelona. La concomitanza con la partita della Liga Barcelona-Girona e la programmazione di spettacoli al vicino Palau Sant Jordi nel corso della serata hanno portato alla scelta di accorciare la durata della tappa, da 136 a 88,2 km, anticipandone anche l’orario di partenza e di arrivo.

PERCORSO

La corsa elimina il passaggio da Molins de Rei, dall’Alto de Corbera e da Sant Vicenç dels Horts. Non manca però il terreno per regalare agli appassionati una corsa movimentata e in grado di regalare fino in fondo grandi emozioni grazie ai diversi passaggi sul suggestivo circuito finale del Montjuic che sarà ripetuto per sei volte.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI CATALOGNA 2025

Domenica 30 marzo-Settima tappa Barcelona-Barcelona(88,2km)

Orario di partenza: 10:55

Orario di arrivo: 12:50 circa

GIRO DI CATALOGNA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11:15 alle 13:15

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 11:15 alle 13:15

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Juan Ayuso della UAE Tour Emirates XRG guida la classifica con un secondo su Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe. L’esiguo margine di distacco che separa i due attesi protagonisti lascia prevedere uno scenario di battaglia sulle rampe del Montjuic, tracciato sul quale, giova ricordarlo, lo scorso anno, si è imposto il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar. Sembra lecito ipotizzare che anche lo spagnolo Enric Mas delle Movistar Team, terzo a 21 secondi, il suo connazionale Mikel Landa della Soudal Quick-Step, quarto a 22, e il francese Lenny Martinez della Bahrain Victorious, quinto a 28 secondi dal leader, si rendano protagonisti di una corsa d’attacco per giocare fino in fondo le proprie carte in ottica vittoria.