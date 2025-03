Una nuova tragedia scuote il mondo del ciclismo: Beau Van Izerloo, morto in un incidente stradale a soli 22 anni

Una nuova tragedia scuote il mondo del ciclismo. Il giovane corridore olandese Beau Van Izerloo, purtroppo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion al termine di una competizione riservata ai dilettanti, ovvero la prima tappa della Arden Challenge.

Stando alle prime ricostruzioni, il crash sarebbe stato causato dalla visuale del conducente del mezzo pesante, impossibilitato a rendersi conto della manovra di Van Izerloo. L’atleta oranje aveva soli 22 anni e faceva parte della Willebrord Wil Voorui.

I soccorsi sono stati immediati e, trasportato all’ospedale di Hotton (Belgio), si è dovuto prendere atto del decesso per la gravità delle lesioni. “Tutta la famiglia del ciclismo è in lutto. Un terribile incidente è costato la vita di un giovane ragazzo olandese. Le mie preghiere in questo momento difficile sono per la sua famiglia, i suoi affetti, la sua squadra e tutta l’organizzazione della corsa“, ha dichiarato il sindaco di Hotton, Philippe Courard.

Incidenti stradali che purtroppo sono ormai all’ordine del giorno per chi ha la passione della bicicletta e a destare sensazione, in questo caso, è la scomparsa di un ragazzo così giovane.